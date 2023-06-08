«Только со стороны кажется, что было легко». Дмитриева — о внезапном возвращении в ЦСКА

Московский ЦСКА во второй раз в своей истории стал победителем женского чемпионата России по гандболу. В противостоянии с прошлогодним чемпионом «Ростовом» многое решила игра «джокера» армейской команды Дарьи Дмитриевой. Бывший капитан ЦСКА была отозвана из аренды в словенском «Криме» исключительно на финальную серию, что стало абсолютной неожиданностью для всех.
В интервью «Чемпионату» Дарья рассказала все подробности того, как она после золота чемпионата Словении успела завоевать и золото чемпионата России.
— Для вас решение ЦСКА об отзыве из аренды было неожиданным?
— Вообще я ведь была в «Криме» в аренде. И когда ЦСКА меня отпускал, у нас была договорённость, что в случае чего такой вариант возможен. Всё было логично.
— Неужели на отпуск не настраивались?
— Я в Словении последнюю игру сыграла 13 мая, а чемпионство мы завоевали ещё раньше. Свои планы были, конечно. Но мы ещё продолжали тренироваться, и в отпуск никто не уходил. Так что в ЦСКА я вернулась в боевой готовности.
Дарья Дмитриева
Фото: ПГК ЦСКА
— К тому моменту ясно было, что ЦСКА лишился ряда ведущих игроков, а вас приглашают, грубо говоря, «дыры затыкать».
— Я прекрасно знала, что у ЦСКА проблемы с составом, и понимала свою роль – только помочь. Да и сложно, не играя в команде в течение сезона, сразу влиться в игровую модель. Девчонки и без меня великолепный сезон провели, были достойны этого золота.
— А команда была вам рада? Не было косых взглядов?
— Вот этого точно не было. Девочки рады были моему возвращению, пусть и кратковременному. Потери в составе существенные, а тут всё равно с моей стороны помощь.
— Вас позвали помочь, но в первой игре на площадке вы появились в самой концовке. Вы были уверены, что сможете сыграть? «Ростов-Дон» же подал протест на ваше участие.
— У меня даже сомнений не возникало, ведь никаких нарушений правил не было ни с моей стороны, ни со стороны ЦСКА. Сезон в Словении завершился, я была отозвана на основании арендного договора. Почему я почти не играла в первом матче – тут нужно спрашивать нашего главного тренера Ольгу Сергеевну Акопян. Мне кажется, главная причина была в том, что команда хорошо играла, справлялась со своей задачей, а мне нужно было просто ждать – кого-то подменить в случае необходимости, привнести свежие эмоции на скамейку.
— В «Криме» вы привыкли к одному гандболу, ЦСКА играет в другой. Сложно было адаптироваться?
— Нет, ведь уже во втором матче я играла в привычной манере. Я практически всю карьеру играла в России, прекрасно понимаю требования, а мышечная память всё помнит. Мне сложно было на первой тренировке, поскольку я прилетела ночью, не выспалась. Но через пару дней пришла в себя.
— В первом тайме «золотого» матча вы вместе с Еленой Михайличенко и Юлией Баевой просто растерзали «Ростов». Ожидали, что всё будет так просто?
— Да не было просто, это только со стороны так кажется. Но Ольга Сергеевна очень детально разобрала все ошибки, которые мы допустили в предыдущих матчах, мы все хорошо над этим поработали, и вот результат. Слава богу, что всё получалось. Видимо, это был наш день. А везёт сильнейшим. Мы просто вышли и сделали свою работу, сделали то, что должны были сделать. Этот результат закономерен.
— По уровню игры ЦСКА и «Ростов-Дон» достойны были играть в Лиге чемпионов?
— Безусловно. Эти команды не раз уже доказывали, что являются одними из лучших в Европе, выходили в «Финал четырёх», ростовчанки и в финальном матче играли.
Дарья Дмитриева
Фото: ПГК ЦСКА
— «Золотой» матч нашей Суперлиги и финал Лиги чемпионов были в один день один за другим. Удалось посмотреть игру «Вайперса» с «Ференцварошем»?
— Да, практически весь матч посмотрела.
— Как вам игра Анны Вяхиревой?
— Потрясающе! Аня молодец, я почти все игры «Вайперса» смотрела. Да и мы в одной группе Лиги чемпионов играли с ними. Я сразу поздравила её с завоеванием того трофея, которого у неё в карьере ещё не было.
— У вас тоже такого трофея нет. Будете догонять?
— Догонять я никого не собираюсь. Буду просто показывать на площадке то, что могу. А уж там как получится.
— Евгений Васильевич Трефилов, комментируя отъезды лучших гандболисток России за границу, упомянул о «червивых яблоках». Аня Вяхирева сказала, что с Трефиловым не общается. А вы как относитесь к его словам?
— Ну Евгений Васильевич всегда какие-то события так комментировал. Что тут скажешь? Он всегда такой. Как я могу говорить что-то про его мнение?
— Вы будете с ним общаться?
— Безусловно! Мы и не прекращали общаться, у меня никогда с ним никаких проблем не было. Всё нормально.
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