«Только со стороны кажется, что было легко». Дмитриева — о внезапном возвращении в ЦСКА

Московский ЦСКА во второй раз в своей истории стал победителем женского чемпионата России по гандболу. В противостоянии с прошлогодним чемпионом «Ростовом» многое решила игра «джокера» армейской команды Дарьи Дмитриевой. Бывший капитан ЦСКА была отозвана из аренды в словенском «Криме» исключительно на финальную серию, что стало абсолютной неожиданностью для всех.

В интервью «Чемпионату» Дарья рассказала все подробности того, как она после золота чемпионата Словении успела завоевать и золото чемпионата России.

— Для вас решение ЦСКА об отзыве из аренды было неожиданным?

— Вообще я ведь была в «Криме» в аренде. И когда ЦСКА меня отпускал, у нас была договорённость, что в случае чего такой вариант возможен. Всё было логично.

— Неужели на отпуск не настраивались?

— Я в Словении последнюю игру сыграла 13 мая, а чемпионство мы завоевали ещё раньше. Свои планы были, конечно. Но мы ещё продолжали тренироваться, и в отпуск никто не уходил. Так что в ЦСКА я вернулась в боевой готовности.

Дарья Дмитриева Фото: ПГК ЦСКА

— К тому моменту ясно было, что ЦСКА лишился ряда ведущих игроков, а вас приглашают, грубо говоря, «дыры затыкать».

— Я прекрасно знала, что у ЦСКА проблемы с составом, и понимала свою роль – только помочь. Да и сложно, не играя в команде в течение сезона, сразу влиться в игровую модель. Девчонки и без меня великолепный сезон провели, были достойны этого золота.

— А команда была вам рада? Не было косых взглядов?

— Вот этого точно не было. Девочки рады были моему возвращению, пусть и кратковременному. Потери в составе существенные, а тут всё равно с моей стороны помощь.

— Вас позвали помочь, но в первой игре на площадке вы появились в самой концовке. Вы были уверены, что сможете сыграть? «Ростов-Дон» же подал протест на ваше участие.

— У меня даже сомнений не возникало, ведь никаких нарушений правил не было ни с моей стороны, ни со стороны ЦСКА. Сезон в Словении завершился, я была отозвана на основании арендного договора. Почему я почти не играла в первом матче – тут нужно спрашивать нашего главного тренера Ольгу Сергеевну Акопян. Мне кажется, главная причина была в том, что команда хорошо играла, справлялась со своей задачей, а мне нужно было просто ждать – кого-то подменить в случае необходимости, привнести свежие эмоции на скамейку.

— В «Криме» вы привыкли к одному гандболу, ЦСКА играет в другой. Сложно было адаптироваться?

— Нет, ведь уже во втором матче я играла в привычной манере. Я практически всю карьеру играла в России, прекрасно понимаю требования, а мышечная память всё помнит. Мне сложно было на первой тренировке, поскольку я прилетела ночью, не выспалась. Но через пару дней пришла в себя.

— В первом тайме «золотого» матча вы вместе с Еленой Михайличенко и Юлией Баевой просто растерзали «Ростов». Ожидали, что всё будет так просто?

— Да не было просто, это только со стороны так кажется. Но Ольга Сергеевна очень детально разобрала все ошибки, которые мы допустили в предыдущих матчах, мы все хорошо над этим поработали, и вот результат. Слава богу, что всё получалось. Видимо, это был наш день. А везёт сильнейшим. Мы просто вышли и сделали свою работу, сделали то, что должны были сделать. Этот результат закономерен.

— По уровню игры ЦСКА и «Ростов-Дон» достойны были играть в Лиге чемпионов?

— Безусловно. Эти команды не раз уже доказывали, что являются одними из лучших в Европе, выходили в «Финал четырёх», ростовчанки и в финальном матче играли.

Дарья Дмитриева Фото: ПГК ЦСКА

— «Золотой» матч нашей Суперлиги и финал Лиги чемпионов были в один день один за другим. Удалось посмотреть игру «Вайперса» с «Ференцварошем»?

— Да, практически весь матч посмотрела.

— Как вам игра Анны Вяхиревой?

— Потрясающе! Аня молодец, я почти все игры «Вайперса» смотрела. Да и мы в одной группе Лиги чемпионов играли с ними. Я сразу поздравила её с завоеванием того трофея, которого у неё в карьере ещё не было.

— У вас тоже такого трофея нет. Будете догонять?

— Догонять я никого не собираюсь. Буду просто показывать на площадке то, что могу. А уж там как получится.

— Евгений Васильевич Трефилов, комментируя отъезды лучших гандболисток России за границу, упомянул о «червивых яблоках». Аня Вяхирева сказала, что с Трефиловым не общается. А вы как относитесь к его словам?

— Ну Евгений Васильевич всегда какие-то события так комментировал. Что тут скажешь? Он всегда такой. Как я могу говорить что-то про его мнение?

— Вы будете с ним общаться?

— Безусловно! Мы и не прекращали общаться, у меня никогда с ним никаких проблем не было. Всё нормально.