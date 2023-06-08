«Нарушений не было». Дарья Дмитриева – о протесте «Ростова-Дон» на её участие в финале ЧР

Олимпийская чемпионка в составе сборной России по гандболу Дарья Дмитриева высказалась о протесте клуба «Ростов-Дон» на её участие в составе ЦСКА в финальной серии чемпионата России. Спортсменка была вызвана из аренды в «Криме» (Словения) на финал турнира.

«У меня даже сомнений не возникало, что я смогу сыграть в финале, ведь никаких нарушений правил не было ни с моей стороны, ни со стороны ЦСКА. Сезон в Словении завершился, я была отозвана на основании арендного договора.

Почему я почти не играла в первом матче – тут нужно спрашивать нашего главного тренера Ольгу Сергеевну Акопян. Мне кажется, главная причина была в том, что команда хорошо играла, справлялась со своей задачей, а мне нужно было просто ждать – кого-то подменить в случае необходимости, привнести свежие эмоции на скамейку», — сказала Дмитриева в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.