Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Везёт сильнейшим». Гандболистка Дмитриева — о победе ЦСКА в финале чемпионата России

«Везёт сильнейшим». Гандболистка Дмитриева — о победе ЦСКА в финале чемпионата России
Комментарии

Олимпийская чемпионка в составе сборной России по гандболу Дарья Дмитриева высказалась о победе ЦСКА в финале чемпионата России.

«В «золотом» матче нам не было просто, это только со стороны так кажется. Но Ольга Сергеевна Акопян очень детально разобрала все ошибки, которые мы допустили в предыдущих матчах, мы все хорошо над этим поработали, и вот результат. Слава богу, что всё получалось. Видимо, это был наш день. А везёт сильнейшим. Мы просто вышли и сделали свою работу, сделали то, что должны были сделать. Этот результат закономерен», — сказала Дмитриева в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Напомним, гандболистки ЦСКА обыграли «Ростов-Дон» со счётом 2-1 в финальной серии чемпионата России.

Материалы по теме
«Только со стороны кажется, что было легко». Дмитриева — о внезапном возвращении в ЦСКА
Эксклюзив
«Только со стороны кажется, что было легко». Дмитриева — о внезапном возвращении в ЦСКА
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023