«Планирую быть в PGA». Джо Байден — на вопрос о скандале в мировом гольфе

Президент США Джо Байден необычно отреагировал на скандальное слияние профессиональной лиги гольфа Северной Америки PGA Tour с LIV Golf, которая была создана в 2022 году при поддержке Саудовской Аравии. Когда Байдена попросили прокомментировать неожиданную сделку, глава государства и известный любитель гольфа сделал размашистое движение руками и сказал: «Я планирую быть в PGA».

Слова Байдена прозвучали после того, как как пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер неоднократно отказывалась комментировать слияние.

До неожиданного слияния PGA Tour и LIV Golf целый год скандалили и дошли до суда. LIV Golf с момента образования переманивала игроков, суля им огромные гонорары. Это раскололо гольфистов на два лагеря, потому что PGA запретила перебежчикам выступать на своих турнирах и упрекала их в жадности. А инвестиционный фонд, который финансирует LIV Golf, критиковали за нарушение прав человека.