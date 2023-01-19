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Президент США Джо Байден принял в Белом доме чемпионов НБА 2022 года, «Голден Стэйт Уорриорз», Стеф Карри, Камала Харрис

Байден встал на колено и забыл имя звезды НБА. Чемпионы 2022 года добрались до Белого дома
Марат Арасланов
Президент США Джо Байден принял чемпионов НБА
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Стефа Карри уже сватают на пост президента.

Визит чемпионов главных спортивных лиг США в Белый дом — особенная история. Когда-то это был знак уважения атлетам, на которых смотрят по телевизору и хотят равняться дети. Но в последние годы политики в этом стало гораздо больше.

Всё началось с того, что после избрания Дональда Трампа на пост президента США игроки НБА начали открыто критиковать решения и политику, проводимую им. Конфликт разрастался, и дошло до того, что главная звезда чемпионов НБА 2017 года Стеф Карри демонстративно выразил сомнения в целесообразности прихода в гости к Трампу. Тот в долгу не остался и официально отменил приглашение для всей команды.

«Поездка в Белый дом считается большой честью для чемпионов, но Карри сомневается, поэтому приглашение отменяется», — написал тогда Трамп в соцсетях.

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После Трамп только усугубил ситуацию, крепко поссорившись ещё и с представителями американского футбола. В итоге ни одна баскетбольная команда так и не посетила Белый дом до осени 2021 года. Тогда «Милуоки» дарили майку уже Джо Байдену, сменившему республиканца Трампа на посту президента США. Леброн Джеймс и его «Лейкерс», завоевавшие титул чемпионов НБА в 2020-м, тоже могли отправиться к Байдену, но на пути Короля встали коронавирус и множественные ограничения.

И вот снова пришло время Стефа Карри и его «Голден Стэйт», которые прошлись катком по соперникам в плей-офф прошлого сезона. Тогда в первом раунде они отдали всего один матч Йокичу и его «Денверу», после чего в шести играх закрыли вопрос с «Гриззлиз», обыграли сенсационный «Даллас» в пяти матчах и не дали возможности молодому «Бостону» мечтать о седьмом матче в финале.

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После решающих игр прошло немало времени, а действующий чемпион хоть и бьёт рекорды по налоговым сборам и количеству денег, которые тратятся на зарплаты игрокам, пока никак не может показать чемпионскую стабильность. К середине января 2023 года «Уорриорз» проиграли 22 из 44 игр.

Но в Белом доме не смотрят на положение дел в текущем сезоне. И приглашение нынче президент отменять не стал. Нарядные игроки «Голден Стэйт» добрались до Джо Байдена и вице-президента США Камалы Харрис. Президенту традиционно вручили майку с 46-м номером (Байден — 46-й президент США. — Прим. «Чемпионата»), а вот Харрис достался первый номер. Всё дело в том, что в истории США Камала первая женщина, первый темнокожий политик и первый политик азиатского происхождения на посту вице-президента страны.

Стеф Карри вручает майку вице-президенту Камале Харрис

Стеф Карри вручает майку вице-президенту Камале Харрис

Фото: Win McNamee/Getty Images

После выступления Харрис широкая общественность узнала, что вице-президент давно болеет за «Голден Стэйт».

«Я была фанаткой «Уорриорз» всю свою жизнь. Эта команда всегда приносила радость и гордость мне и многим из нас. Сегодня я горжусь «Уорриорз» не потому, что они побеждают. Игроки, тренеры и все в этом клубе последовательно выступают за принципы справедливости и равенства. Они делают это с большой честностью и совершенством», – заявила Харрис, как бы давая понять, что политические нотки будут в этот день в каждом выступлении.

«Хочу поблагодарить президента Байдена и вице-президента Харрис за приглашение. Мы никогда не принимаем это как должное. Мы ценим возможность вспомнить прошлогоднее достижение, собрать всех вместе, отпраздновать это. Нам важно осознать место, которое спорт занимает в объединении людей из всех слоев общества, вдохновляет, дарит надежду и любовь. Именно таким было наше путешествие в прошлом сезоне.

Отдельно хочу поблагодарить вас за возвращение Бриттни Грайнер. Это многое значит для нашей баскетбольной семьи. Для нас очень важно знать, что она в безопасности и находится дома со своей семьей. Учитывая всю работу, которая была проделана за кулисами, чтобы воплотить это в жизнь, я просто хочу сказать спасибо», – сказал MVP прошлогодней финальной серии Стеф Карри.

Стеф Карри во время речи в Белом доме

Стеф Карри во время речи в Белом доме

Фото: Win McNamee/Getty Images

Главный тренер действующих чемпионов Стив Керр подвергал критике работу администрации президента США. Особенно досталось ей в мае 2022 года после стрельбы в техасской школе. Именно поэтому перед официальной частью Керру дали возможность выступить на совещании по вопросам вооружённого насилия.

«За последний час или около того мы многое узнали о том, что делает администрация, как она помогает создать более безопасную среду в нашей стране. Это то, что очень близко моему сердцу. Здорово, что я смог узнать гораздо больше, чем знал ранее. Сегодня отличный день во многих отношениях», – признался Керр в общении с журналистами.

Самый громкий и вспыльчивый игрок чемпионской команды Дрэймонд Грин попытался придумать, кто из его партнёров смог бы стать в будущем президентом США.

«Речь Стефа была впечатляющей. Думаю, когда-нибудь Карри сможет баллотироваться в президенты США. Вы не найдете кандидата лучше. Он умный, собранный, никогда не допускает ошибок. Почему бы и нет», – сказал Грин.

По поводу ошибок получилось двусмысленно. Поскольку президент Байден в очередной раз забыл фамилию, которую нужно было сказать. В своей речи он перечислял игроков большого трио и забыл про Клэя Томпсона. Получилось неловко, но, кажется, на 80-летнего политика никто не обиделся.

«Команда строится вокруг большого трио Стеф, Дрэймонд и… Что же, ребята, вы просто невероятные. А в сумме вы достигаете 21 метра? Они потрясающие. Богом клянусь, вы просто невероятные», — попытался выйти из положения Байден.

Правда, Байдену действительно удалось рассмешить собравшихся милым поступком. Президента поставили в первый ряд на общем фото, а он заметил, что загораживает людей позади себя. Поэтому Байден встал на колено, расплывшись в улыбке и подняв большой палец вверх. Чемпионская традиция продолжается! Но кто придёт в Белый дом в следующий раз загадка. Одно понятно уже сейчас — желающих очень много.

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