В российском волейболе откажутся от знаменитых жёлто-синих мячей в пользу отечественных

Всероссийская федерация волейбола уведомила клубы, что в розыгрышах Кубка 100-летия, Кубка России – 2023 и чемпионате страны в сезоне-2023/2024 будут использоваться мячи отечественного производства.
Уже несколько десятков лет поставщиком волейбольных мячей на крупнейшие международные соревнования является японская компания Mikasa. Расцветка данных мячей широко узнаваема – жёлто-синий цвет.
«Наблюдательный совет ВФВ в связи с иностранными санкциями поручил Всероссийской федерации волейбола изучить вопрос импортозамещения. Федерацией была проведена работа по изучению мирового опыта производства и эксплуатации всего перечня волейбольного оборудования и инвентаря.
Частными инвесторами была закуплена производственная линия мирового уровня для изготовления волейбольных мячей, отвечающих всем требованиям международной федерации волейбола и отечественных ГОСТов.
В прошедшие месяцы прошло тестирование мячей, произведённых в России, которое подтвердило полное соответствие заявленным характеристикам. Импортозамещение будет касаться и других позиций оборудования и инвентаря», – приводит слова президента организации Станислава Шевченко «Спорт Бизнес Online» со ссылкой на полученное клубами письмо.
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