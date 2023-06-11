«Надежда мирового волейбола». Как россиянка стала лучшим игроком чемпионата Франции

20-летняя Вита Акимова зажгла в «Волеро», а теперь будет устраивать феерию в Италии.

Российские волейболисты-легионеры не перестают радовать болельщиков. Дмитрий Мусэрский завоевал серебро чемпионата Японии, Арина Федоровцева и Анна Лазарева стали чемпионками Турции. А в середине мая сразу шесть (!) россиянок выиграли чемпионат Франции в составе «Волеро». В числе этих спортсменок была и Вита Акимова. На днях 20-летнюю диагональную признали лучшим бомбардиром чемпионата Франции. Вот это уровень!

Лучшая в Суперлиге?

Звезда Виты Акимовой зажглась неожиданно. Начала свой спортивный путь юная волейболистка в родном Ноябрьске. В 11 лет Акимова переехала в Сургут, где в течение нескольких лет тренировалась в СДЮШОР «Аверс».

Её профессиональная карьера началась в 2017-м, когда Виту к себе пригласило «Динамо-Ак Барс». Спортсменка выступала в Молодёжной лиге, где в 2019 году выиграла серебро, а в 2020-м – золото, в высших лигах «А» и «Б». Параллельно Акимова успевала играть и за основу клуба: в Суперлиге она дебютировала в 2019-м. В 2021 году диагональная на правах аренды играла за нижегородскую «Спарту».

Уже с 2017 года Виту стали вызывать в сборную России. Спортсменка стала серебряным призёром чемпионата Европы U16, чемпионкой Европы U17, чемпионкой Европейского юношеского Олимпийского фестиваля – 2019 и бронзовым призёром чемпионата Европы U20, где была признана лучшей диагональной турнира.

Молодёжная сборная России с Витой Акимовой Фото: Из личного архива Виты Акимовой

В 2021 году после окончания аренды в «Спарте» Акимова подписала контракт с челябинским «Динамо-Метар». В составе этой команды Вита по итогам сезона стала вторым бомбардиром регулярки Суперлиги, набрав 512 очков в 26 матчах, при этом реализации атак составляла 40%.

«Юный самородок»

Неудивительно, что после такого сезона, пускай и не в топовой команде, на 19-летнюю Акимову обратили внимание. В июне 2022 года россиянка подписала контракт с французским «Волеро», которым управляет бывший советский волейболист и бизнесмен Став Якоби (Станислав Якубовский).

«Юный самородок Акимова – одна из самых больших надежд мирового волейбола. Несмотря на своё очень стройное телосложение, Вита обладает мощным ударом, а также большим разнообразием в своей игре», – писал тогда французский клуб о новом игроке.

Во многом переход случился благодаря агенту Екатерине Федоровцевой, маме российской звезды турецкой Суперлиги Арины Федоровцевой. Именно она помогла Якоби искать молодых талантов в российском чемпионате. Вместе с Акимовой тогда в «Волеро» перешли ещё четыре россиянки: Виктория Кобзарь, Елизавета Кочурина, Анна Котикова и Алина Попова.

Однако наиболее ярким сезон вышел именно у Виты. Она блистала даже тогда, когда клуб испытывал проблемы: занял пятое место в регулярке, сменил тренера, вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов и едва не выбыл из плей-офф Лиги А. Ну а в финале борьбы за национальный титул Акимова была по-настоящему шикарна. В первом матче набрала 37 очков, а во втором – 29!

Вита Акимова — MVP во Франции Фото: «Волеро Ле-Канне»

«Я в восторге от возможности играть в Италии»

Такая игра на высоком уровне не могла не остаться незамеченной. По итогам сезона Вита была признана MVP чемпионата Франции. Этому способствовал статус лучшего бомбардира, который россиянка получила с большим отрывом. В 34 матчах Вита набрала 726 очков, в среднем по 5,54 очка за матч. У ближайшей преследовательницы – американки Тэйлор Мимс – 492 очка в 26 матчах (в среднем 4,92 очка за игру). Также стать лучшим игроком сезона Вите помогла потрясающая реализация атак (43%).

Правда, лучшим бомбардиром французской лиги юная спортсменка была признана уже после того, как покинула «Волеро». В тот же день, 10 июня, итальянская команда «Игор Горгондзола» объявила о переходе Акимовой. Клуб из Новары подписал с россиянкой двухлетний контракт.

«Я в восторге от возможности играть в Италии за такой престижный клуб, как «Игор Горгондзола», – сказала пресс-службе клуба Акимова. – Я считаю, что для меня это важный шаг, потому что итальянская лига – соревнование очень высокого уровня. В прошлом году я смогла убедиться в этом лично, когда вместе с «Волеро» столкнулась с итальянским клубом «Воллей» в Лиге чемпионов. Мне уже не терпится каждую неделю участвовать в матчах такого рода. Я стремлюсь расти во всех аспектах своей игры и хочу подняться на вершину вместе со своими новыми товарищами из Новары».

В «Игор Горгондзола» Вита пришла в качестве замены турчанки Эбрар Каракурт, перешедшей в «Локомотив». А это значит, игровое время российской спортсменке практически обеспечено. В новом клубе у Акимовой будет шанс более активно проявить себя в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне клуб из Новары стал четвёртым в чемпионате Италии и дошёл до полуфинала ЛЧ, проиграв будущему вице-чемпиону турнира турецкому «Экзачибаши».