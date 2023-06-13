Эльвира Чепарёва: сейчас не до жиру, важно хотя бы предстать на Олимпиаде

Чемпионка России в ходьбе на 20 км Эльвира Чепарёва рассказала о причинах невысокого результата (16-е место) на Олимпиаде-2020 и надежде выступить на Играх-2024 в Париже.
«Надеюсь ли стартовать на Играх–2024 в Париже? Конечно. Я всегда надеюсь на положительный вердикт. Что справедливость наконец-то восторжествует. Верила в это перед Олимпиадой в Токио, верю и сейчас. Собственно, что еще остается делать?! Только работать. А там уж как Бог даст.
Что помешало выступить успешнее в Токио? Судейские предупреждения. Когда ты «висишь» на двух судейских записках, невозможно бороться за высокие позиции. В этом случае ты мыслишь не о результате, а чтобы хотя бы дойти до финиша. Тем более до меня на мужской «двадцатке» дисквалифицировали Василия Мизинова. Поэтому я с некоторым страхом выходила на дистанцию. Как оказалось, не напрасно, вскоре мне предъявили два предупреждения. И я сбавила обороты.
Ужасный момент, с которым сталкиваются практически все ходоки. Меня так «убрали» на чемпионате Европы, когда я даже полдистанции не прошла. Настраивалась на медаль, а вместо этого оказалась на запасном пути. Позже ситуация во многом повторилась и в олимпийском Токио.
Говорите, может повториться и на Играх в Париже? Может… Все может быть. От этого никто не застрахован. Во избежание судейской дисквалификации надо активно работать над собой, улучшать технику ходьбы. Чтобы в столице Франции у судей даже мыслей не возникало поднять карточку. Хотя сейчас не до жиру, важно хотя бы предстать на Олимпиаде и прочувствовать драйв Игр», — приводит слова Чепарёвой «Столица С».
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