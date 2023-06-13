Дарья Дмитриева признана лучшим игроком женской гандбольной лиги Словении
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Российская гандболистка Дарья Дмитриева признана лучшим игроком женской гандбольной лиги Словении по итогам голосования представителей клубов турнира. Лучшим вратарём стала одноклубница Дмитриевой — бразильянка Барбара Аренхарт. Приз главного бомбардира достался Насте Ференц из клуба «Горенье», забившей 175 голов в регулярном чемпионате и на стадии плей-офф.
Дмитриева в сезоне-2022/2023 находилась в аренде в «Криме», с которым стала чемпионкой Словении. После этого Дарья была отозвана из аренды и помогла ЦСКА завоевать золотые медали чемпионата России. Не обошлось без скандала: «Ростов-Дон» сначала подал жалобу на дозаявку Дмитриевой на финал, а потом пытался опротестовать результат каждого из трёх матчей.
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