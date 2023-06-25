В субботу, 24 июня, прошёл четвёртый день Европейских игр в Кракове (Польша), на которых спортсмены могут квалифицироваться на Олимпийские игры в Париже (Франция). Были разыграны комплекты медалей в девяти видах спорта.

Европейские игры-2023. Результаты соревнований 24 июня

Стрельба из лука

Мужские командные соревнования

1. Италия

2. Испания

3. Швейцария

Женские командные соревнования

1. Великобритания

2. Франция

3. Италия

Лёгкая атлетика

Метание молота. Мужчины

1. Войцех Новинский (Польша)

2. Томас Мардаль (Норвегия)

3. Михаил Анастасакис (Греция)

Прыжки в длину. Мужчины

1. Мильтиадис Тентоглоу (Греция)

2. Маттиа Фурлани (Италия)

3. Симон Эхаммер (Швейцария)

Прыжки с шестом. Женщины

1. Вилма Мурто (Финляндия)

2. Анжелика Мозер (Швейцария)

3. Амалия Швабикова (Чехия)

Бег с барьерами. 110 метров. Мужчины

1. Ясон Йозеф (Швейцария)

2. Энрике Йопис (Испания)

3. Хасанне Фофана (Италия)

Бег с барьерами. 100 метров. Женщины

1. Пия Скшишовска (Польша)

2. Надин Виссер (Нидерланды)

3. Летисия Бапте (Франция)

Бег с барьерами. 400 метров. Женщины

1. Каролина Кравцик (Германия)

2. Айомиде Фолорунсо (Италия)

3. Кейтлин Питерс (Нидерланды)

Бег с барьерами. 400 метров. Мужчины

1. Алессандро Сибильо (Италия)

2. Ник Шмидт (Нидерланды)

3. Симус Дербишир (Великобритания)

Бег. 800 метров. Женщины

1. Одри Верро (Швейцария)

2. Изабель Боффе (Великобритания)

3. Майти Кольберг (Германия)

Бег. 1500 метров. Мужчины

1. Мохамед Катир (Испания)

2. Исаак Надер (Португалия)

3. Нильс Ларос (Нидерланды)

Метание диска. Мужчины

1. Даниэль Сталь (Швеция)

2. Хенрик Янсен (Германия)

3. Роберт Урбанек (Польша)

Тройной прыжок. Женщины

1. Тугба Данишмас (Турция)

2. Оттавия Кестонаро (Италия)

3. Майя Аскаг (Швеция)

Эстафета. 4 по 100 метров. Женщины

1. Нидерланды

2. Польша

3. Испания

Эстафета. 4 по 100 метров. Мужчины

1. Германия

2. Италия

3. Нидерланды

Баскетбол 3 на 3

Женщины

1. Литва

2. Франция

3. Испания

Мужчины

1. Латвия

2. Бельгия

3. Польша

Спортивное скалолазание

Соревнования на трудность. Женщины

1. Камиль Пуге (Франция)

2. Зелья Авезу (Франция)

3. Тереза Сирукова (Чехия)

Соревнования на трудность. Мужчины

1. Диего Фурбе (Франция)

2. Юваль Шемла (Израиль)

3. Джорджо Томатис (Италия)

Каноэ

Каяк-одиночка. 500 метров. Женщины

1. Эмма Йоргенсен (Дания)

2. Алида Казо (Венгрия)

3. Милика Новакович (Сербия)

Каяк-одиночка. 500 метров. Мужчины

1. Адам Варга (Венгрия)

2. Фернандо Пимента (Португалия)

3. Марко Драгосавлевич (Сербия)

Каноэ-одиночка. 500 метров. Женщины

1. Людмила Лузан (Украина)

2. Мария Корбера (Испания)

3. Агнесс Кисс (Венгрия)

Каноэ-одиночка. 500 метров. Мужчины

1. Мартин Фукса (Чехия)

2. Каталин Чирила (Румыния)

3. Сергей Тарновсчи (Молдова)

Смешанный каяк-двойка. 200 метров

1. Португалия

2. Дания

3. Германия

Смешанное каноэ-двойка. 200 метров

1. Испания

2. Польша

3. Германия

Прыжки в воду

Смешанные команды. Платформа. 10 метров

1. Украина

2. Германия

3. Италия

Трамплин. 3 метра. Мужчины

1. Мориц Линус Весеман (Германия)

2. Жюль Матео Буе (Франция)

3. Алексис Жандар (Франция)

Стрельба

Команды. Пневматический пистолет. 10 метров. Мужчины

1. Германия

2. Турция

3. Италия

Команды. Пневматический пистолет. 10 метров. Женщины

1. Германия

2. Франция

3. Италия

Команды. Пневматическая винтовка. 10 метров. Мужчины

1. Венгрия

2. Хорватия

3. Австрия

Команды. Пневматическая винтовка. 10 метров. Женщины

1. Швейцария

2. Норвегия

3. Польша

Синхронное плавание

Команды. Техническая программа

1. Франция

2. Украина

3. Италия

Дуэты. Произвольная программа

1. Австрия

2. Украина

3. Великобритания

Смешанные дуэты. Произвольная программа

1. Испания

2. Италия

3. Великобритания

Тхэквондо

Женщины до 53 кг

1. Ивана Дуванчич (Хорватия)

2. Алма Мария Перез Паррадо (Испания)

3. Доминика Хронова (Чехия)

Женщины до 57 кг

1. Джейд Луис Джонс (Великобритания)

2. Луана Мартон (Венгрия)

3. Хатис Кубра Илгун (Турция)

Мужчины до 63 кг

1. Денис Баретта (Италия)

2. Ловр Бречич (Хорватия)

3. Хоан Хоркера Кала (Испания)

Мужчины до 68 кг

1. Хавьер Перез Поло (Испания)

2. Брэдли Джон Синден (Великобритания)

3. Константинос Камалидис (Греция)