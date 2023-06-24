В синхронном плавании творится история. Фритьоф Зайдель стал первым представителем мужского пола, поднявшимся на пьедестал в составе группы.

Это стыд или гордость? Первый мужчина-синхронист завоевал медаль в составе женской команды

В конце июня в Польше проходят Европейские игры. Звёзд и рекордов там пока немного, но удивляют новости из разряда «неочевидное, но уже вероятное».

Мы, честно говоря, совсем не удивились «лёгкому» решению по недопуску российской и белорусской делегаций до участия в соревнованиях.

А вот новость с синхронного плавания вызвала куда бóльшее изумление.

Там, прямо скажем, исторический прорыв для синхронного плавания.

Стоит ли им гордиться или стыдиться, пусть каждый для себя решит сам.

Исторический прецедент

В составе сборной Германии, которая завоевала серебряную медаль в групповых соревнованиях синхронисток, вместе с девушками выступал мужчина.

Да, вы не ослышались – это немец Фритьоф Зайдель.

Не трансгендер, нет. Обычный мужчина. Теперь так можно.

«Медаль ощущается очень хорошо. Я бы хотел, чтобы больше мужчин и мальчиков занялись этим спортом», – приводит слова Зайделя Sport.de.

Зайделя не встревожил и тот факт, что он стал единственным мужчиной, принявшим участие в финале Европейских игр в виде спорта, который всегда был женским и лишь недавно был разбавлен смешанными дуэтами.

«Приятно сделать шаг в нашем виде спорта, который ещё никто не делал».

Большая спортивная карьера Фритьофа Зайделя началась не с синхронного плавания, а с прыжков в воду. На Европейских играх – 2015 он завоевал бронзу в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина вместе с Нико Херцогом.

После разрешения FINA мужчинам выступать в составе женских групп он решил попробовать воспользоваться окном возможностей и сразу преуспел.

Без России победу на Европейских играх в Польше праздновала сборная Израиля (248,6083), а бронза досталась команде Турции (135,7999).

А что, мужчинам так можно?

Возможно, вы удивитесь, но можно. Ещё в октябре прошлого года на заседании технического конгресса Международной федерации плавания (FINA) «за» «вольную» для мужчин проголосовали 95 делегатов, а «против» — всего один.

Нововведение вступило в силу с 1 января текущего года. Согласно решению FINA, теперь в заявку национальной команды могут быть включены два синхрониста. Однако это необязательно. Собственно, среди команд, прорвавшихся в финал, этим правом воспользовалась только Германия.