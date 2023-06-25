Испания продолжает лидировать в медальном зачёте Европейских игр — 2023, Украина — пятая
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Испания лидирует в медальном зачёте Европейских игр – 2023 по итогам соревновательной субботы, 24 июня. Европейские игры проходят в Кракове (Польша) с 21 июня по 2 июля. Все олимпийские виды спорта, проводимые на Европейских играх 2023 года, предоставят возможности для квалификации на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция).
У Испании 13 золотых медалей, девять серебряных и восемь бронзовых — всего 30. Второе место в медальном зачёте занимает Италия: 11 золотых, 12 серебряных и 16 бронзовых — 39 медалей. На третьей строчке располагается Германия. У немцев девять золотых медалей, девять серебряных и шесть бронзовых — всего 24.
Польша (8, 4, 9 — 21) занимает четвёртое место в медальном зачёте, Украина (7, 5, 2 — 14) — пятое.
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