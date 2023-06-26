Европейские игры — 2023: результаты соревнований 25 июня

В воскресенье, 25 июня, прошёл пятый день Европейских игр, проводящихся в Кракове (Польша), которые являются одним из вариантов прохождения спортсменами квалификации на Олимпиаду в Париже. Были разыграны комплекты медалей в восьми видах спорта.

Европейские игры. Результаты соревнований. 25 июня

Стрельба из лука

Смешанные команды. Классический лук

1. Испания

2. Украина

3. Германия

Смешанные команды. Сборный лук

1. Эстония

2. Дания

3. Италия

Лёгкая атлетика

Метание копья. Женщины

1. Никола Огродникова (Чехия)

2. Кристин Хюссонг (Германия)

3. Бека Валтон (Великобритания)

Прыжки в высоту. Мужчины

1. Джанмарко Тамбери (Италия)

2. Томас Кармой (Германия)

2. Норберт Ковельски (Польша)

Бег. 200 метров. Женщины

1. Лике Клавер (Нидерланды)

2. Бьянка Уильямс (Великобритания)

3. Полиники Эммануилиду (Греция)

Бег. 200 метров. Мужчины

1. Риан Зезе (Франция)

2. Альберт Комански (Польша)

3. Филиппо Торту (Италия)

Толкание ядра. Мужчины

1. Зане Вейр (Италия)

2. Скотт Линкольн (Великобритания)

3. Михал Гаратик (Польша)

Прыжки в длину. Женщины

1. Илари Кратша (Франция)

2. Ларисса Лапичино (Италия)

3. Фатима Диаме (Испания)

Бег с барьерами. 3000 метров. Женщины

1. Алисия Коньешек (Польша)

2. Флавье Ренуар (Франция)

3. Марта Серрано (Испания)

Метание копья. Мужчины

1. Юлиан Вебер (Германия)

2. Тимоти Эрман (Бельгия)

3. Леандро Рамос (Португалия)

Бег. 5000 метров. Мужчины

1. Тьерри Ндикумвенайо (Испания)

2. Андреас Альмгрен (Швеция)

3. Йеманеберхан Криппа (Италия)

Бег. 1500 метров. Женщины

1. Эстер Гуэрро (Испания)

2. Мартина Галант (Польша)

3. Ханна Кляйн (Германия)

Смешанная эстафета. 4 x 400.

1. Польша

2. Франция

3. Италия

Прыжки в высоту. Женщины

1. Ярослава Могучих (Украина)

2. Даниэла Станчу (Румыния)

3. Навал Менике (Франция)

Спортивное скалолазание

Боулдеринг. Мужчины

1. Тома Лемане (Франция)

2. Эдвардс Крузитис (Латвия)

3. Жюльен Клеманс (Швейцария)

Боулдеринг. Женщины

1. Зелья Авезу (Франция)

2. Джулия Медичи (Италия)

3. Лусия Таркус (Словения)

Прыжки в воду

Мужские команды. Платформа. 10 метров

1. Украина

2. Италия

3. Великобритания

Женщины. Трамплин. 3 метра

1. Чиара Пеллакани (Италия)

2. Эмилия Эйс Нильссон Гарип (Швеция)

3. Мишель Луиза Хаймберг (Швейцария)

Фехтование

Женщины. Рапира

1. Юлия Вальшик-Климашик (Польша)

2. Флора Паштор (Венгрия)

3. Гили Крутицки (Израиль), Малина Калугареану (Румыния)

Мужчины. Сабля

1. Сандро Базадзе (Грузия)

2. Кшиштоф Крашковски (Польша)

3. Арон Шилаги (Венгрия), Уильям Диари (Великобритания)

Стрельба

Стендовая стрельба. Женщины

1. Мартина Бартоломе (Италия)

2. Эммануэла Кацураки (Греция)

3. Надин Месседшмидт (Германия)

Стендовая стрельба. Мужчины

1. Эрик Маркус Свенссон (Швеция)

2. Даинис Упельникс (Латвия)

3. Ээту Аапели Каллионен (Финляндия)

Синхронное плавание

Команды. Произвольные программы

1. Испания

2. Италия

3. Израиль

Тхэквондо

Женщины, до 62 кг

1. Сара Шаари (Бельгия)

2. Петра Столбова (Чехия)

3. Алия Джадин Повелл (Великобритания)

Женщины, до 67 кг

1. Александра Перисич (Сербия)

2. Сесилья Кастро Бургос (Испания)

3. Магда Виет Енин (Франция)

Мужчины, до 74 кг

1. Зураб Кинцурашвили (Грузия)

2. Низад Хусич (Босния и Герцеговина)

3. Даниэль Кесада Баррера (Испания)

Мужчины, до 80 кг

1. Эди Хрник (Дания)

2. Ричард Андре Конопка Ордеманн (Норвегия)

3. Апостолос Теликостоглу (Греция)