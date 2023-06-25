«Чисто политическое решение». Для российских фехтовальщиков придумали новые ограничения

Международный спорт продолжает оставаться закрытым для россиян и белорусов в большинстве видов спорта. Даже если где-то и есть позитивные подвижки, встречное запретительное движение обычно не менее интенсивно. Так, например, происходит в фехтовании. Несмотря на то что Международная федерация фехтования (FIE) разрешила спортсменам из России и Беларуси выступать в нейтральном статусе, Европейская конфедерация в этом виде спорта (EFC) отстранила атлетов от турниров под своей эгидой.

Что это значит для российских спортсменов?

Очередное отстранение

24 июня в Кракове прошёл Конгресс Европейской конфедерации фехтования (EFC). По данным Inside the Games, во время заседания президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев внёс на рассмотрение два предложения. Первое – не допускать российских и белорусских спортсменов и официальных представителей на соревнования под эгидой EFC. Второе – приостановить членство Федерации фехтования России (ФФР) и Белорусской федерации фехтования в EFC.

Оба предложения были приняты путём голосования: 23 голоса «за» и 10 «против» от 43 федераций-членов. Одной из стран, громко выступивших против принятия инициативы, была Болгария.

Позднее эту информацию подтвердила сама EFC, опубликовав официальное заявление на сайте. С 24 июня российские и белорусские спортсмены отстранены от турниров, проводимых Европейской конфедерацией фехтования, а также приостановлено членство национальных федераций России и Беларуси в EFC.

Что же значит этот бан от EFC? По сути, ничего смертельного не случилось. Наши спортсмены могут продолжать выступать в нейтральном статусе, полученном в соответствии с требованиями МОК, на международных турнирах. Дело в том, что бóльшую часть соревнований проводит Международная федерация фехтования (FIE), допустившая россиян и белорусов в марте.

Правда, некоторые ограничения всё-таки есть. Наши фехтовальщики не смогут участвовать в молодёжных и юношеских соревнованиях. Кроме того, теперь россияне и белорусы не смогут входить в исполком и комиссии EFC.

Слово наперекор Баху?

Решение Европейской конференции фехтования – явный выпад в сторону Международной федерации фехтования, не препятствующей выступлению россиян. Более того, это слово наперекор главе МОК Томасу Баху, который на днях призывал федерации допускать спортсменов из России и Беларуси.

«Мне понравилось, как прошли соревнования с участием российских спортсменов – чемпионаты по дзюдо, тхэквондо и фехтованию. Хочется, чтобы и другие федерации тоже приняли это к сведению. Несмотря на то что говорили скептики, ни одно из этих соревнований не превратилось в хаос. Спортсмены соревновались с уважением друг к другу и к правилам. Хочу ещё раз поблагодарить международные федерации фехтования, дзюдо и тхэквондо за защиту автономии спорта и за защиту атлетов», – подчеркнул Бах.

А ведь Бах – не просто глава МОК. Это один из известнейших фехтовальщиков, олимпийский чемпион 1976 года в командной рапире. Но EFC на это плевать, у организации своё мнение. Мнение, которое вносит смуту в мир фехтования и подрывает авторитет одного из главных спортивных чиновников.

«Это чисто политическое решение»

В России решение прокомментировал глава ОКР Станислав Поздняков – тоже, между прочим, представитель мира фехтования и человек, долгое время возглавлявший EFC. Естественно, он негативно воспринял принятое решение.

«Знаете, с февраля прошлого года Европейская конфедерация фехтования пытается быть более политической организацией, чем профессиональные политики, поэтому здесь обсуждать особо нечего, – сказал Поздняков ТАСС.

Что касается юрисдикции, то Международная федерация фехтования (FIE) является единственным легитимным органом, который принимает решения по организации международного спортивного календаря. Я как человек, возглавлявший Европейскую конфедерацию фехтования, шесть лет говорю это абсолютно точно, со знанием дела, поэтому это чисто политическое решение, не имеющее ничего общего с идеалами олимпизма и спортивного движения».

Таким образом, противостояние в мире фехтования продолжается. Россияне допущены к международным соревнованиям, но оговорок в этом допущении столько, что полноценным разрешением это назвать никак не получается.