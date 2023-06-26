Панкратов — об отстранении россиян: без России олимпийское движение не сможет существовать

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Денис Панкратов обратился к Международному олимпийскому комитету (МОК) из-за отстранения России.

«Как зрителю мне надоела эта свистопляска. Сейчас я хочу, чтобы у нас на Олимпийских играх были и флаг, и гимн. Я не понимаю, чего вы в МОК от нас требуете. Хочется спросить: ребят, а чисто по-человечески вы вообще понимаете, что творите?

Вот допустим, наши согласятся на все условия и поедут в Париж, и я буду этому рад. Но ведь всё равно все будут знать, что это русские. И вы будете точно так же свистеть на трибунах, таскать их на пресс-конференции, задавать провокационные вопросы… Ну, а зачем тогда это всё? Пускай едут в национальных цветах, с флагом и гимном.

Вы боитесь бойкота со стороны Украины и других стран? Так это ваше упущение, что какие-то страны могут себе позволить бойкотировать олимпийское движение. И, чтобы сохранить его, вам приходится придумывать эти дурацкие схемы.

Без России олимпийское движение не сможет существовать. Если взять и прямо сейчас организовать матчевую встречу по плаванию Россия – США, это будет гораздо интереснее чемпионата мира. И по многим видам спорта – то же самое. Если пофантазировать, мы можем докатиться до того, что Олимпийские игры уже не станут привлекать спонсоров, а самыми крутыми соревнованиями станут матчи Россия – США – Китай.

Вы держитесь за счёт спонсоров, а спонсорам нужен зрительский интерес. Если из олимпийского движения убрать Россию и Беларусь, зрительский интерес точно упадёт. Поэтому сейчас вы ищете варианты, как допустить россиян, но при этом сохранить лицо», – приводит слова Панкратова Sports.ru.