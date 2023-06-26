40-летний россиянин Робиньо признан футзалистом года в Португалии по версии Zerozero
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По итогам сезона-2023/2024 россиянин Робиньо стал лучшим игроком по мини-футболу чемпионата Португалии по версии Zerozero. 40-летний экс-игрок сборной России по мини-футболу Робиньо выступает за португальский клуб «Брага», который дошёл до полуфинала плей-офф чемпионата Португалии, где уступил «Бенфике».
На счету россиянина в прошедшем розыгрыше чемпионата в 25 матчах 14 забитых мячей и 21 голевая передача. Шесть раз Робиньо попадал в сборную тура.
Напомним, чемпионом Португалии стал лиссабонский «Спортинг», в составе которого выступает Антон Соколов. Серебро вместе с «Бенфикой» завоевали россияне Иван Чишкала и Ромуло, которые также стали обладателями Кубка Португалии в прошедшем сезоне.
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