Украина сохранила третье место в медальном зачёте Европейских игр, Италия обогнала Испанию
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Украина сохранила третье место в медальном зачёте Европейских игр – 2023 по итогам соревновательного четверга, 26 июня.
Украина в общей сложности завоевала 25 медалей (12 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых).
Возглавляет турнирный зачёт Италия, которая завоевала 58 медалей, из которых 18 золотых, 17 серебряных и 23 бронзовые. Ей удалось обойти Испанию, на счету которой 40 медалей – 18 золотых, 11 серебряных и 11 бронзовых.
В топ-5 входят Польша (30 (10-11-9)) и Германия (31 (10-10-11)).
Европейские игры проходят в Кракове (Польша), на которых спортсмены могут квалифицироваться на Олимпиаду в Париже. Соревнования продлятся до 2 июля.
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