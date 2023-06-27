Украина сохранила третье место в медальном зачёте Европейских игр, Италия обогнала Испанию

Украина сохранила третье место в медальном зачёте Европейских игр – 2023 по итогам соревновательного четверга, 26 июня.

Украина в общей сложности завоевала 25 медалей (12 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых).

Возглавляет турнирный зачёт Италия, которая завоевала 58 медалей, из которых 18 золотых, 17 серебряных и 23 бронзовые. Ей удалось обойти Испанию, на счету которой 40 медалей – 18 золотых, 11 серебряных и 11 бронзовых.

В топ-5 входят Польша (30 (10-11-9)) и Германия (31 (10-10-11)).

Европейские игры проходят в Кракове (Польша), на которых спортсмены могут квалифицироваться на Олимпиаду в Париже. Соревнования продлятся до 2 июля.