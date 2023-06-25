Спортсмены громко высказывают своё недовольство. А чему радоваться, когда на стадионе несколько десятков болельщиков?!

На Европейских играх в Польше пустые трибуны. Турнир без России никому не интересен?

«Я вышла и увидела пустоту»

В конце июня в Польше проходят Европейские игры – 2023. Медали разыгрываются согласно расписанию, но без особой радости и эмоций. У спортсменов нет почти никакой поддержки и мотивации. Но откуда ей взяться, когда большой 30-тысячный стадион в Кракове собирает от силы несколько сотен человек? И это при том, что в Польше не вводили Fan ID!

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 года, польская метательница молота Мальвина Копрон на домашних Европейских играх заняла третье место. Девушка была удивлена низкой посещаемостью спортивного события. На соревнования по лёгкой атлетике в Кракове ходит совсем мало людей.

«Сначала я была шокирована тем, что пришло так мало людей. Я вышла на стадион и увидела пустоту. Первая мысль: «В чём дело? Почему это так?». Но люди всё-таки приходят, подбадривают. Я чувствовала поддержку, когда выступала, несмотря на такое небольшое количество людей на трибунах. Я очень рада, что эта поддержка есть», – приводит слова Копрон Sport.pl.

Раньше было лучше?

Первые Европейские игры прошли в 2015 году в столице Азербайджана Баку.

Тогда день за днём организационный комитет игр сообщал о рекордах посещаемости. Устроителям спортивного праздника даже пришлось выпустить дополнительные партии билетов на некоторые виды спорта. А в основном почти каждый день свободных билетов оставалось в районе 10 процентов.

Так, в один из дней соревнования посмотрели 49 тысяч зрителей. А 22 тысячи из этого числа пришли на Олимпийский стадион, где проходили соревнования как раз по лёгкой атлетике. Тогда же операционный директор оргкомитета «Баку-2015» Саймон Клегг отдельно отмечал, что отсутствие именитых спортсменов на соревнованиях по лёгкой атлетике и плаванию в Азербайджане не становится препятствием для зрителей. Они все равно шли на трибуны!

«Превзошли все ожидания»

Не было особых проблем с посещаемостью и у страны-хозяйки вторых Европейских игр. В 2019 году они проходили в столице Беларуси Минске.

О высоком уровне проведения соревнований высказывались многие. Тогда, например, хвалебной речью в адрес организаторов отметился президент Европейских олимпийских комитетов Янез Кочиянчич. Чиновник признавался, что Евроигры в Беларуси «превзошли все ожидания по уровню организации».

Активно приезжали в союзное государство и туристы. В последней декаде июня 2019-го Беларусь посетили около 37,5 тысячи путешественников.

Радовала организаторов и статистика по проданным билетам. Их число составило порядка 215 тысяч – это более 80 процентов всех билетов, которые были в свободной продаже. Их приобрели болельщики из 78 стран. А общая посещаемость, с учётом делегаций, составила 232 тысячи человек.

Можно догадаться, что просядут и телевизионные рейтинги турнира. В том, что наши атлеты добавили бы зрелищности и перчинки стартам, мы не сомневаемся. Но организаторы Европейских игр – 2023 в Польше решили Россию с Беларусью просто не звать. Ну что ж. Мы их за язык не тянули!