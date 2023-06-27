Гандболистки Вяхирева и Дмитриева встретятся на групповом этапе лиги чемпионов

Сегодня, 27 июня, в Вене (Австрия) состоялась жеребьёвка группового раунда женской Лиги чемпионов сезона-2023/2024, по итогам которой «Кристиансанд» Анны Вяхиревой попал в одну группу с «Кримом» Дарьи Дмитриевой.
В итоге группы женской Лиги чемпионов сезона-2023/2024 выглядят следующим образом:
Группа «А»: «Бухарест» (Румыния), «Дьёр» (Венгрия), «Севехоф» (Швеция), «Брест» (Франция), «Оденсе» (Дания), «Будучность» (Черногория), «Битигхайм» (Германия), «Дебрецен» (Венгрия).
Группа «В»: «Эсбьерг» (Дания), «Мец» (Франция), «Кристиансанд» (Норвегия), «Рапид» (Румыния), «Ференцварош» (Венгрия), «Заглембе» (Польша), «Крим» (Словения), «Икаст» (Дания).
Групповой этап пройдёт по круговой системе. После 14 туров две лучшие команды в каждом октете напрямую выйдут в четвертьфинал, а клубы, занявшие третье, четвёртое, пятое и шестое места, сыграют в 1/8 финала. Первый тур запланирован на 9-10 сентября 2023 года.
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