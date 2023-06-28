Европейские игры — 2023: результаты соревнований 27 июня

Во вторник, 27 июня, завершился седьмой день Европейских игр в Кракове (Польша), на которых спортсмены получают возможность квалифицироваться на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция). Были разыграны комплекты медалей в семи олимпийских видах спорта.

Европейские игры. Результаты соревнований. 27 июня

Брейк-данс

Женщины

1. Индиа (Нидерланды)

2. Стефани (Украина)

3. Ника (Литва)

Мужчины

1. Дени (Франция)

2. Менно (Нидерланды)

3. Лил Зу (Австрия)

Прыжки в воду

Женщины. Синхронный прыжок. Платформа. 10 метров

1. Германия

2. Украина

3. Испания

Мужчины. 10 метров. Платформа

1. Тимо Бартель (Германия)

2. Робби Скотт Ли (Великобритания)

3. Риккардо Джованнини (Италия)

Фехтование

Мужчины. Шпага

1. Тристан Тюлен (Нидерланды)

2. Микель Фразао (Португалия)

3. Владимир Станкевич (Украина), Мануэль Баргуэс (Испания)

Женщины. Сабля

1. Ольга Харлан (Украина)

2. Илинка Пантис (Румыния)

3. Теодора Гунтура (Греция), Элоиза Пассаро (Италия)

Регби-7

Мужчины

1. Ирландия

2. Великобритания

3. Испания

Женщины

1. Великобритания

2. Польша

3. Чехия

Стрельба

Стендовая стрельба. Мужские команды

1. Финляндия

2. Италия

3. Греция

Стендовая стрельба. Женские команды

1. Италия

2. Словакия

3. Чехия

Смешанные команды. Скорострельный пистолет. 25 метров

1. Украина

2. Чехия

3. Норвегия

Триатлон

Женщины

1. Сольвег Ловсет (Норвегия)

2. Юлия Хаузер (Австрия)

3. Жюльен Вермейлен (Бельгия)

Настольный теннис

Женщины. Индивидуальные соревнования

1. Бернадетт Синт Жокс (Румыния)

2. Ксяоксин Янг (Монако)

3. Элизабета Самара (Румыния)

Мужчины. Индивидуальные соревнования

1. Феликс Лебрюн (Франция)

2. Маркос Соуза да Силва Фрейташ (Португалия)

3. Алексис Лебрюн (Франция)