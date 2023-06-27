Толкательнице ядра Джолиен Бумкво пришлось освоить бег с барьерами, чтобы её сборную не дисквалифицировали.

«Такое бывает раз в жизни». Как легкоатлетка, прибежавшая последней, спасла свою команду

На что вы готовы пойти ради команды, оказавшейся в тупике?

Вот бельгийская спортсменка по толканию ядра и метанию молота Джолиен Бумкво на Европейских играх переквалифицировалась в бегунью. Она последней пробежала стометровку с барьерами, но спасла сборную.

«Я просто пожертвовала собой»

Очень позитивная история произошла на командном чемпионате Европы по лёгкой атлетике, проходящем в рамках Европейских игр.

За день до старта забега на 100 метров с препятствиями бельгийская барьеристка Анна Загре получила травму, из-за которой была вынуждена сняться с соревнований. Замены в команде просто не было, а значит, бельгийскую сборную ждала дисквалификация. Но они нашли выход.

На дистанцию вышла другая бельгийка, но совсем не бегунья, а спортсменка, специализирующаяся на толкании ядра и метании молота, Джолиен Бумкво. О том, что именно она примет участие в забеге, девушка рассказала в личных соцсетях.

«Перед соревнованиями по толканию ядра я знала, что побегу 100 метров с барьерами. Многие спортсмены не хотели рисковать, поэтому я просто пожертвовала собой. Я просто постараюсь насладиться этим, потому что такое действительно бывает раз в жизни», – объяснила Бумкво.

Девушка также рассказала, что не собирается мчаться на всей скорости, хотя сама дисциплина ей знакома. До 24 лет она включала подобные упражнения в свои тренировки.

«Это определённо того стоило»

Поскольку бельгийская спортсменка всё же принимала участие в забеге, команда заведомо получала дополнительный балл в свою копилку.

«Если это в конечном итоге сэкономит одно очко в итоговом зачёте, то глупо этого не сделать. Кто знает, если произойдёт фальстарт или кто-то упадёт с барьеров, тогда мы могли бы набрать ещё больше очков», – рассказала Бумкво, и её слова оказались пророческими.

Когда восемь спортсменок вышли на старт, Джолиен ярко выделялась среди миниатюрных профессиональных бегуний. Ещё перед первым барьером она отстала от своих соперниц, но не сбила ни единого препятствия, аккуратно перепрыгивая их. Бумкво финишировала восьмой с результатом 32,81, но вызвала всеобщее уважение и радость болельщиков. А также принесла своей команде даже не один, а два балла. Дело в том, что её пророческое предположение сбылось. Участница из Швейцарии допустила фальстарт, а значит, технически последней стала именно она.

Все права на видео принадлежат European Athletics. Посмотреть его можно на YouTube-канале European Athletics.

После финиша Джолиен Бумкво поделилась своими эмоциями и пошутила над собой.

«Я думаю, что это был особенный опыт. Было ощущение, что все смотрят на меня. Но если Бельгия останется в высшем дивизионе, то это определённо того стоило, – рассказала Бумкво и продолжила, уже смеясь. – Я стараюсь не воспринимать себя слишком серьёзно как бегунью».