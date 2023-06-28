Украина находится в двух золотых медалях от лидерства в общем зачёте Европейских игр

Завершился седьмой день Европейских игр, проходящих в Кракове (Польша), на которых спортсмены проходят квалификацию на Олимпийские игры — 2024. В общем медальном зачёте соревнований обостряется конкуренция: Италия сохраняет первое место, однако всего на одно золото меньше у Испании и на два — у Украины.
В активе сборной Италии — лидера общего зачёта — сейчас 19 золотых медалей, столько же серебряных и 25 бронзовых (всего — 63). На втором месте располагается Испания, у которой на одно золото меньше — 18, а также 11 серебряных и 14 бронзовых медалей (43). Третью строчку продолжает удерживать за собой Украина, которая уже завтра может подняться выше в рейтинге: у неё 17 медалей высшей пробы, 10 серебряных и семь бронзовых наград (34).
Остальные команды сильно отстают от тройки лидеров по победам. У занимающей четвёртое место сборной Германии сейчас 12 золотых, 10 серебряных и 11 бронзовых медалей (33). Замыкает топ-5 Польша: 11, 14, 9 (всего — 34).
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