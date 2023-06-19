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Российские дзюдоисты участвуют в международных турнирах и отбираются на Олимпиаду — в других видах об этом лишь мечтают

«Никакой политики». Россию не ущемляют лишь в одном виде спорта, если не считать теннис
Батраз Томаев
Российские дзюдоисты дышат спокойно вне санкций
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В дзюдо наши атлеты тоже выступают в нейтральном статусе. Однако шансов поехать в Париж здесь больше, чем где бы то ни было.

Три золотые и две бронзовые медали – таков улов российских дзюдоистов на этапе серии «Большого шлема» в Астане. В столице Казахстана некоторые россияне также сумели квалифицироваться на летние Олимпийские игры – 2024. Учитывая ситуацию в большинстве других олимпийских видов, можно сказать, что дзюдоисты сейчас дышат практически полной грудью.

Кажется, двери перед нашими спортсменами здесь не закрывают.

Что хорошо, а что плохо?

Итак, давайте сначала разберём положение дел с Россией в дзюдо.

Да, нас лишили флага и гимна. Да, мы выступаем в нейтральном статусе.

Да, перед чемпионатом мира – 2023 в Катаре российскую делегацию проверили на нейтральный тон публикаций в соцсетях. По итогам этой проверки «недопуск» получили восемь человек. Но вроде бы как спортсменов в списке практически нет. И это учитывая, что часть наших ребят представляет ЦСКА, что напрямую противоречит действующим рекомендациям МОК.

Ещё на чемпионате мира случился неприятный инцидент с болельщиками. Они пришли на стадион с георгиевской лентой, и их попросили покинуть арену. Согласно регламенту, российская символика под строгим запретом.

Но. Не всё так уж пессимистично.

Арман Адамян

Арман Адамян

Фото: РИА Новости

На арену в Дохе вышли 17 российских дзюдоистов. У России – одна из самых многочисленных команд турнира. А бойкот объявила только Украина.

В Международной федерации дзюдо остаются верными принципам равноправия и взаимоуважения. Это больше, чем во всех других олимпийских видах спорта, за редчайшими исключениями вроде тенниса или бокса.

«Наша работа заключается только в объединении людей. Согласно Организации Объединённых Наций, мы не можем дискриминировать людей по месту их рождения, происхождению, религии или любому другому аспекту. Мы – дзюдоисты, и мы здесь для того, чтобы объединять людей.

Давайте не будем забывать, что мы приближаемся к Олимпийским играм. Началась квалификация в Париж-2024, и это очень важный момент. Несправедливо, что многие спортсмены не смогли бы пройти квалификацию, которая началась в Монголии ещё в прошлом году», – приводит слова генерального директора IJF Влада Маринеску Inside the Games.

В итоге наши из Катара уехали с двумя наградами: Арман Адамян добыл золото, а Иналу Тасоеву досталось серебро. Но это серебро превратилось во второе золото, поскольку организаторы признали ошибку рефери в финале. По меркам наших дней такое решение в пользу россиянина – какая-то фантастика!

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Новый чемпион мира Тасоев рассказал «Чемпионату», что не чувствует напряжения со стороны конкурентов. Всё мирно и дружелюбно.

«Во время соревнований мы не ощущаем на себе лишних взглядов. Все рады нас видеть. Вообще никакой политики нет. Нас поддерживают как Федерация дзюдо России, так и международная федерация. Я надеюсь, что отношение к российским атлетам в дзюдо станет примером для других видов спорта».

Россияне поедут на Олимпиаду?

Возможно. И это намного более утвердительное «возможно», чем в других олимпийских видах спорта. Много где шансы уже просто нулевые.

Совсем скоро в дзюдо стартует уже второй квалификационный этап на Олимпийские игры во Франции. Согласно действующим правилам, для получения путёвок на главный старт четырёхлетия нужно оказаться в топ-17 стран Мирового рейтинга дзюдо IJF. В него вносятся результаты десяти лучших соревнований за два года выступлений с июня 2022 года по июнь 2024-го.

Ещё можно отобраться по континентальному принципу. Здесь предусмотрено 100 квот. Они отдаются тем, у кого больше баллов в рейтинге вне зависимости от пола и весовой категории. На каждый олимпийский комитет – по одной квоте. Плюс ко всему обладателей ещё 15 квот определит трёхсторонняя комиссия.

Максимально россияне могут получить 14 мест в дзюдо, по одному спортсмену в каждом весе. И достичь максимальной квоты пока ещё возможно.

При этом у нас уже четверо отобравшихся в Париж атлетов – Инал Тасоев, Мадина Таймазова, Махмадбек Махмадбеков и Арман Адамян. И это за первый квалификационный год! Все они победители и призёры различных турниров, в том числе и «Большого шлема», который начался в июне.

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Пример дзюдо заразителен?

Согласитесь, ни в одном виде спорта россияне сейчас не отказались бы от подобного, непредвзятого отбора, какой существует в дзюдо.

Но вот с этим есть проблемы.

У рядового болельщика может сложиться впечатление, что и в боксе у нас есть неплохие шансы поехать на Олимпиаду, учитывая, что россияне выигрывали чемпионат мира, выступая даже с флагом и гимном. Но это, увы, иллюзии.

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Дело в том, что Международная боксёрская федерация (IBA) никоим образом не подчиняется МОК, игнорируя правила. Это значит, что итоги ЧМ-2023 в данном виде спорта не станут квалификационными к Олимпиаде в Париже.

С одной стороны, у олимпийских боксёров своя система отбора. С другой – соревнования под эгидой IBA проигнорировали США, Великобритания и ещё десяток стран, которые будут создавать альтернативную федерацию. Так что в этом виде спорта все политические поединки вне ринга ещё впереди.

Особняком в мире спорта сейчас стоит теннис, где россияне тоже выступают под нейтральным статусом, но с минимальным количеством проблем. Вероятно, и квалификация к Играм в Париже может пройти относительно гладко.

Среди всех оставшихся наиболее предпочтительно выглядят шансы борцов, гребцов и велогонщиков, которые уже могут выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Впрочем, сама возможность пока ничего не гарантирует. В тхэквондо наших спортсменов тоже вроде бы допустили, а потом взяли и запретили выступить на ЧМ двум олимпийским чемпионам – Храмцову и Ларину. Так что пока хороших новостей не так уж много.

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