Европейские игры — 2023: расписание соревнований 28 июня
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Сегодня, 28 июня, состоится восьмой день соревнований Европейских игр, которые проходят в Кракове (Польша) и служат возможностью для спортсменов квалифицироваться на Олимпийские игры в Париже. Будут разыграны комплекты медалей в пяти олимпийских видах спорта.
Европейские игры. Расписание. 28 июня
Стрельба из лука
Женщины: индивидуальные соревнования, блочный лук
Женщины: индивидуальные соревнования, классический лук
Прыжки в воду
Мужчины: синхронный прыжок. Трамплин. 3 метра
Женщины: трамплин. 1 метр
Фехтование
Мужчины. Командные соревнования. Сабля
Женщины. Командные соревнования. Рапира
Стрельба
Женщины: команды. Пистолет. 25 метров
Смешанные команды: винтовка. 50 метров с трёх позиций
Триатлон
Мужские соревнования
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