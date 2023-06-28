Европейские игры — 2023: расписание соревнований 28 июня

Сегодня, 28 июня, состоится восьмой день соревнований Европейских игр, которые проходят в Кракове (Польша) и служат возможностью для спортсменов квалифицироваться на Олимпийские игры в Париже. Будут разыграны комплекты медалей в пяти олимпийских видах спорта.

Европейские игры. Расписание. 28 июня

Стрельба из лука

Женщины: индивидуальные соревнования, блочный лук

Женщины: индивидуальные соревнования, классический лук

Прыжки в воду

Мужчины: синхронный прыжок. Трамплин. 3 метра

Женщины: трамплин. 1 метр

Фехтование

Мужчины. Командные соревнования. Сабля

Женщины. Командные соревнования. Рапира

Стрельба

Женщины: команды. Пистолет. 25 метров

Смешанные команды: винтовка. 50 метров с трёх позиций

Триатлон

Мужские соревнования