Украина вышла на второе место в медальном зачёте Европейских игр

Завершился восьмой день Европейских игр, проходящих в Кракове (Польша) и других городах Малопольского воеводства, на которых спортсмены проходят квалификацию на Олимпийские игры — 2024. В общем медальном зачёте соревнований Италия сохраняет первое место, а Украина вышла на вторую позицию, опередив Испанию.

В активе сборной Италии сейчас 21 золотая медаль, столько же серебряных и 26 бронзовых (всего — 68). На второе место поднялась Украина, у которой 19 медалей высшей пробы, 10 серебряных и семь бронзовых (всего — 36). Испания опустилась на третью позицию. У неё 18 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей (всего — 44).

Остальные команды отстают от тройки лидеров по победам. У занимающей четвёртое место сборной Германии сейчас 12 золотых, 10 серебряных и 14 бронзовых медалей (36). Замыкает топ-5 Польша: 11, 15, 9 (всего — 35). Всего медали на данный момент выиграли представители 41 страны.