Европейские игры — 2023: результаты соревнований 28 июня

Сегодня, 28 июня, в восьмой день соревнований Европейских игр, которые проходят в Кракове (Польша), были разыграны девять комплектов медалей в пяти видах спорта.

Европейские игры. Результаты соревнований. 28 июня

Стрельба из лука

Женщины. Блочный лук

1. Элиза Ронер (Италия)

2. Элла Гибсон (Великобритания)

3. Хазал Бурун (Турция)

Женщины. Классический лук

1. Пенни Хили (Великобритания)

2. Элия Каналес (Испания)

3. Кьяра Ребальяти (Италия)

Прыжки в воду

Мужчины. Синхронные прыжки. Трамплин, 3 м

1. Украина

2. Италия

3. Франция

Женщины. Трамплин, 1 м

1. Мишель Хаймберг (Швейцария) – 273,25.

2. Эмилия Нильссон Гарип (Швеция) – 273,10.

3. Грейс Рейд (Великобритания) – 266,90.

Фехтование

Мужчины. Сабля. Командные соревнования

1. Франция

2. Италия

3. Германия

Женщины. Рапира. Командные соревнования

1. Италия

2. Франция

3. Германия

Стрельба

Женщины. Пистолет, 25 м. Команды

1. Украина

2. Польша

3. Германия

Смешанные команды. Винтовка, 50 м с трёх позиций

1. Швейцария

2. Австрия

3. Норвегия

Триатлон. Мужчины

1. Ветле Бергсвик Торн (Норвегия) – 1:46.50.

2. Шахар Сагив (Израиль) – 1:46.51

3. Адриен Бриффо (Швейцария) – 1:46.52.