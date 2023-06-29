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Европейские игры — 2023: расписание соревнований 29 июня

Европейские игры — 2023: расписание соревнований 29 июня
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Сегодня, 29 июня, состоится девятый соревновательный день Европейских игр, которые проходят в Кракове (Польша) и служат возможностью для спортсменов квалифицироваться на Олимпийские игры в Париже. В общей сложности разыгрываются медали в 29 разных видах спорта. Сегодня будут разыграны комплекты медалей в пяти олимпийских видах спорта.

Европейские игры. Расписание. 29 июня

Стрельба из лука: мужские финалы.

Каноэ-слалом: мужские и женские команды на каяке.

Фехтование: мужские команды (рапира), женские команды (шпага).

Современное пятиборье: финал смешанных команд.

Стрельба: мужские и женские команды (винтовка, 50 метров с трёх позиций).

Соревнования проходят начиная с 21 июня и закончатся 2 июля 2023 года.

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