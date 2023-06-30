Европейские игры — 2023: результаты соревнований 29 июня

Сегодня, 29 июня, состоялся девятый соревновательный день Европейских игр, которые проходят в Кракове (Польша) и служат возможностью для спортсменов квалифицироваться на Олимпийские игры в Париже. В общей сложности разыгрывались медали в 29 разных видах спорта. Сегодня были разыграны комплекты медалей в пяти олимпийских видах спорта.

Европейские игры. Результаты. 29 июня

Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины. Нормальный трамплин

1. Даниэль Чофениг (Австрия).

2. Ян Хёрль (Австрия).

3. Грегор Дешванден (Швейцария).

Прыжки на лыжах с трамплина. Микст

1. Австрия.

2. Норвегия.

3. Словения.

Стрельба. Женщины-команды. Винтовка с трёх позиций, 50 м

1. Норвегия.

2. Швейцария.

3. Германия.

Стрельба. Мужчины-команды. Винтовка с трёх позиций, 50 м

1. Венгрия.

2. Чехия.

3. Сербия.

Стрельба из лука: мужские финалы. Мужчины. Блочный лук. Индивидуальное первенство

1. Йозеф Босанский (Словакия).

2. Марко Бруно (Италия).

3. Эмирджан Ханей (Турция).

Стрельба из лука. Мужчины. Классический лук. Индивидуальное первенство

1. Флориан Унрух (Германия).

2. Мигель Альварино Гарсия (Испания).

3. Пабло Ача (Испания).

Гребной слалом. Мужчины. Байдарка-команды

1. Испания.

2. Польша.

3. Франция.

Гребной слалом.Женщины. Байдарка-команды

1. Франция.

2. Чехия.

3. Германия.

Текбол. Женщины-одиночки.

1. Кинга Барабаши (Румыния).

2. Амели Жулья (Франция).

3. Нанна Линн Кристенсен (Дания).

Текбол. Мужчины-одиночки.

1. Хлор Гиоэргидяк (Румыния).

2. Адриан Душак (Польша).

3. Юго Рабё (Франция).

Фехтование. Женщины. Командная шпага.

1. Франция.

2. Венгрия.

3. Италия.

Фехтование. Женщины. Командная рапира.

1. Италия.

2. Франция.

3. Германия.