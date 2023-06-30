Российские гребцы хотят расследования и наказания виновного в их отстранении от ОИ-2020

Российский гребец Никита Моргачёв рассказал о том, будет ли наказан виновник отстранения российской четвёрки от участия в Олимпийских играх в Токио.

Напомним, в результате тестирования на допинг в июне 2021 года в пробах Моргачёва и Павла Сорина был обнаружен мельдоний. Спортсмены пропустили Игры-2020. Накануне дисциплинарный комитет РУСАДА полностью оправдал Моргачёва и Сорина, так как было доказано, что запрещённое вещество попало в их организм не сознательно, а по вине третьих лиц, Известно и имя предполагаемого злоумышленника.

«По результатам нашего расследования у нас есть подозреваемый, на которого указывают все признаки. Эти же признаки исключают какие-то другие варианты событий. Есть единственная версия произошедшего, которая уточнялась и перепроверялась много раз и с разных сторон. Это даёт основание считать, что эта версия верная. Что касается наказания, то это дело полиции, прокуратуры и следственного комитета. Мы бы, конечно, хотели, чтобы компетентное расследование было проведено. Мы сами и Федерация гребного спорта России готовы предоставить все собранные материалы.

В общей сложности мы сами и ФГСР обращались с заявлениями в органы порядка 10 раз. На тот момент у нас не было настолько полной картины событий, как сейчас. И отказы были в основном из-за недостатка материалов. Сейчас мы готовы предоставить описание тех событий практически по дням», — сказал Моргачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

Временное отстранение гребцов закончено пока только на российских соревнованиях, точку в этой истории в течение двух-трёх месяцев поставит ВАДА.