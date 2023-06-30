Член сборной России подсыпал своим партнёрам допинг? Неприятный детектив в нашей гребле

В российском спорте очередная история про допинг. Но на сей раз куда более запутанная, чем обычно. Факт употребления запрещённого вещества подтверждён, но расследование показало, что виноваты… третьи лица.

И нет, это не конкурс красоты, когда прекрасные, но коварные конкурентки подсыпают друг другу стёкла в туфли. Это случай из нашей гребли.

Катастрофа накануне Олимпиады

История произошла накануне летней Олимпиады в Токио, когда парная четвёрка российских гребцов завоевала именные лицензии для участия в Играх. Никита Моргачёв и Павел Сорин находились на сборах в Греции и усиленно готовились к олимпийскому старту. Были готовы как никогда.

Однако планам спортсменов не суждено было сбыться. В результате тестирования на допинг в июне 2021-го в пробах Никиты и Павла нашли мельдоний. Вскрытие пробы «Б» тоже подтвердило нарушение. Так получилось, что за несколько часов до вылета им путь в Японию оказался закрыт.

После случившегося Федерация гребного спорта России (ФГСР) инициировала собственное расследование. Гребцы даже прошли тестирование на полиграфе, которое не выявило ничего подозрительного. А итоги расследования оказались нестандартными: гребцы не использовали допинг намеренно.

Вот как комментирует историю президент ФГСР Алексей Свирин:

«Этому решению предшествовали два года сбора доказательств невиновности спортсменов, которыми занимались и федерация, и сами спортсмены. Мы неоднократно обращались за помощью в разные компетентные органы, включая правоохранительные. С самого начала в нас присутствовала полная уверенность в том, что Моргачёв и Сорин не могли пойти на нарушение антидопинговых правил, тем более перед Олимпийскими играми в Токио, и сознательно не могли употребить запрещённое вещество».

А кто тогда виноват?

Усаживайтесь поудобнее и берите попкорн. Начинается детектив.

Чемпион Европы 2007 года Никита Моргачёв считает, что мельдоний в его организм попал из-за партнёра по национальной команде, который не смог отобраться на Олимпиаду в этой дисциплине. Гребец считает, что запасной сборной подмешивал допинг в изотонические напитки.

Никита Моргачёв Фото: РИА Новости

Подмешивание допинга – это серьёзное подсудное дело. Но прямых доказательств нет. Камеры на тренировочной базе установлены только снаружи и хранят данные всего десять дней. Невозможно возбудить дело и по российской юрисдикции, так как случай произошёл в Греции.

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Найти виновного не смогли и в Федерации гребного спорта России:

«Как только наступило чёткое понимание, что мельдоний попал в организмы спортсменов по вине третьих лиц, мы начали заниматься этой историей. До конца установить лицо, которое это сделало, мы не смогли по причине того, что Федерация гребного спорта России является общественной организацией и не имеет соответствующих компетенций. Мы можем собрать данные и построить какую-то версию. У нас сложилась понятная картина произошедшего, по нашей версии, это сделал один из спортсменов, входивших тогда в состав сборной», – подводя итоги в интервью ТАСС, Свирин никаких имён не называл.

«Время не вернуть»

В беседе с «Чемпионатом» Моргачёв рассказал, что сожалеет о том, что из-за допинговой истории упустил возможность участия в Олимпиаде-2020.

«Рад, что правда в отношении меня и всей нашей четвёрки восторжествовала. С другой стороны, злоумышленник обокрал нас на выступление в Токио и на несколько лет упорной работы. К сожалению, этих лет и многих ушедших возможностей уже не вернуть. Я очень люблю греблю, поэтому хочу остаться в спорте. В каком качестве — спортсмена или тренера — время покажет».

Будет ли попытка установить и официально наказать виновного? Атлет надеется на то, что расследование правоохранительными органами будет проведено.

«По результатам нашего расследования у нас есть подозреваемый, на которого указывают все признаки. Эти же признаки исключают какие-то другие варианты событий. Есть единственная версия произошедшего, которая уточнялась и перепроверялась много раз и с разных сторон. Это даёт основание считать, что эта версия верная. Что касается наказания, то это дело полиции, прокуратуры и следственного комитета. Мы бы, конечно, хотели, чтобы компетентное расследование было проведено. Мы сами и Федерация гребного спорта России готовы предоставить все собранные материалы.

В общей сложности мы сами и ФГСР обращались с заявлениями в органы порядка 10 раз. На тот момент у нас не было настолько полной картины событий, как сейчас. И отказы были в основном из-за недостатка материалов. Сейчас мы готовы предоставить описание тех событий практически по дням».

Временное отстранение гребцов на российских соревнованиях закончено, но точку в этой истории будет ставить ВАДА. В течение двух-трех месяцев международная антидопинговая организация вынесет свой вердикт.