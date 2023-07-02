Европейские игры — 2023: результаты соревнований 1 июля

В субботу, 1 июля, завершился предпоследний день Европейских игр в Кракове (Польша), на которых спортсмены могли квалифицироваться на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция). Были разыграны медали в девяти видах спорта.

Европейские игры. Результаты соревнований. 1 июля

Бадминтон

Женские пары

1. Болгария (Стоева/Стоева)

2. Нидерланды (Джиль/Сейнен)

3. Германия (Эфлер/Лохау), Франция (Ламберт/Трен)

Мужские пары

1. Дания (Расмуссен/Аструп)

2. Великобритания (Лейн/Венди)

3. Великобритания (Дан/Холл), Франция (Попов/Попов)

Бокс

Женщины до 54 кг

1. Станимира Петрова (Болгария)

2. Ленута Лакрамио Перижок (Румыния)

3. Чарли-Сиан Та Дэвисон (Великобритания), Хатис Акбас (Турция)

Женщины до 60 кг

1. Келли Харрингтон (Ирландия)

2. Наталия Шадрина (Сербия)

3. Эстель Моссели (Франция), Гизем Озер (Турция)

Женщины до 66 кг

1. Бузеназ Сурменели (Турция)

2. Осин Дерьё (Бельгия)

3. Анна Лука Хамори (Венгрия), Роси Джой Эклес (Великобритания)

Мужчины до 51 кг

1. Бийяль Беннама (Франция)

2. Самет Гумус (Турция)

3. Кьяран Бредли Макдональд (Великобритания), Федерико Эмилио Серра (Италия)

Мужчины до 63,5 кг

1. Софьян Умия (Франция)

2. Лаша Гурули (Грузия)

3. Дайан Кленси (Ирландия), Ричард Ковач (Венгрия)

Мужчины до 80 кг

1. Александр Хижняк (Украина)

2. Габриэль Веочич (Хорватия)

3. Сальваторе Кавальаро (Италия), Мурад Аллахвердиев (Азербайджан)

Мужчины до 92 кг

1. Азиз Аббес Мухидин (Италия)

2. Джек Марли (Ирландия)

3. Эммануэль Рейе Пла (Испания), Матеуш Березницки (Польша)

Пляжный футбол

Мужчины

1. Швейцария

2. Италия

3. Испания

Женщины

1. Испания

2. Украина

3. Португалия

Каноэ-слалом

Женский каяк

1. Рикарда Функ (Германия)

2. Клаудия Звалинска (Польша)

3. Тереза Фисерова (Чехия)

Мужской каяк

1. Юри Прскавеч (Чехия)

2. Мартин Дугуд (Швейцария)

3. Джозеф Кларк (Великобритания)

Дзюдо

Смешанные команды

1. Грузия

2. Германия

3. Нидерланды, Италия

Современное пятиборье

Мужчины

1. Джорджо Малан (Италия)

2. Джозеф Чонг (Великобритания)

3. Ксаба Дом (Венгрия)

Женщины

1. Алисе Сотеро (Италия)

2. Лаура Эредья (Испания)

3. Оливия Грин (Великобритания)

Стрельба

Мужские команды. Скорострельный пистолет. 25 метров

1. Франция

2. Чехия

3. Италия

Стендовая стрельба. Смешанные команды

1. Италия

2. Великобритания

3. Италия

Триатлон

Смешанные команды

1. Норвегия

2. Великобритания

3. Венгрия

Настольный теннис

Мужские команды

1. Германия

2. Швеция

3. Франция

Женские команды

1. Румыния

2. Германия

3. Португалия