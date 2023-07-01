Непобедимую украинскую чемпионку наконец-то остановили. Ярослава Могучих — только третья

В Лозанне (Швейцария) завершился шестой этап Бриллиантовой лиги. Турнир получился, пожалуй, не таким ярким и драматичным, как предыдущие. Однако без рекордов и лучших результатов сезона не обошлось.

Рассказываем о наиболее ярких событиях этапа.

Россыпь рекордов

В последний день июня 2023-го в Швейцарии легкоатлеты установили четыре новых рекорда соревнований. Фемке Бол в очередной раз одержала победу в забеге на 400 м с барьерами. Спортсменка выиграла свой третий этап Бриллиантовой лиги в этом сезоне – 52,76 секунды. Второе место заняла финка Вииви Лехикойнен (54,67), а третье – итальянка Айомиде Фолорунсо (55,12).

Ещё один рекорд соревнований теперь принадлежит Якобу Ингебригтсену. Норвежец пробежал 1500 м за 3.28,72 минуты и завоевал четвёртое золото на этапах Бриллиантовой лиги в этом сезоне. Серебряным призёром стал эфиоп Ламеха Гирма (3.29,51), обновивший национальный и персональный рекорд, а бронзовым – Джош Керр (3.29,64), показавший свой лучший результат в сезоне.

Красоту с рекордом соревнований показали и женщины в забеге на 3000 м с препятствиями. Кенийка Беатрис Чепкоеч пришла к финишу первой с лучшим личным результатом в сезоне – 9.05,98 минуты. Второй в забеге стала эфиопка Сембо Алемайеху (9.06,82), а топ-3 замкнула представительница Уганды Перут Чемутай (9.11,91) с лучшим личным результатом в сезоне.

Настоящую жару устроили мужчины в забеге на 5000 метров. Бериху Арегави и Джошуа Чептегеи подарили зрителям красивую борьбу на последних метрах дистанции, победителем из которой вышел эфиоп. Арегави пробежал за 12.40,45 минуты, установив рекорд соревнований, персональный рекорд и показав лучший результат сезона в мире! Чептегеи уступил победителю 1,16 секунды, хоть и финишировал с лучшим личным результатом в сезоне.

Борьба за третье место тоже была яркой: замкнувший тройку лидеров Хагос Гебрхивет тоже отметился этим достижением, пробежав за 12.49,80 и опередив на 0,01 секунды соотечественника Телахуна Хайле Бекеле.

«Прыжок был потрясающим»

Интересно было и у прыгунов. В прыжках с шестом американка Кэти Мун выдала лучший результат сезона в мире. Спортсменка взяла высоту 4,82 м. Кэти пыталась прыгнуть и на 4,90 м, но все три попытки оказались неудачными. Соперницы Мун остались далеко позади. Занявшая второе место Вильма Мурто покорила лишь 4,77 м, а замкнувшая топ-3 Элиза Маккартни – 4,71.

Драматично турнир сложился и у прыгунов в высоту. У двух украинок победу в последний момент вырвала австралийка Никола Олислагерс. Она единственная взяла 2,02 м, установив не только персональный рекорд, но и рекорд континента! Кроме того, Олислагерс показала лучший результат сезона в мире. Никола попробовала прыгнуть и на 2,05 м, но у неё не получилось.

Второе место заняла Ирина Геращенко, прыгнувшая на 2,00 м и повторившая личный рекорд. Одна из главных звёзд Ярослава Могучих осталась лишь с бронзой, взяв 1,97 м. Обе украинки пытались покорить 2,02 вместе с австралийкой, но все попытки оказались неудачными.

Ярослава, к слову, прервала свою впечатляющую серию из 14 выигранных турниров. В последний раз до Лозанны она проигрывала практически год назад: в августе 2022 года Могучих уступила Сафине Садуллаевой.

«Прыжок на 2,02 м был потрясающим, – заявила победительница турнира в Лозанне. – Вторую попытку на 2,05 м я буду пересматривать снова и снова, чтобы учиться на своих ошибках. Независимо от того, выиграю я или проиграю, для меня самое важное, как высоко я прыгну. Если я просто сосредоточусь на том, чтобы в конкретный день прыгать 2,10 м или в конкретный день делать что-то, что кажется сумасшедшим, победы придут. Персональный рекорд? У меня есть вера в 2,05 м, а может быть, и в большее в этом году».

Следующий этап Бриллиантовой лиги пройдёт в Стокгольме 2 июля.