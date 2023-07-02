Европейские игры — 2023: расписание соревнований 2 июля

Сегодня, 2 июля состоится 12-й, заключительный соревновательный день Европейских игр, которые проходят в Кракове (Польша) и служат возможностью для спортсменов квалифицироваться на Олимпийские игры в Париже. В общей сложности разыгрываются медали в 29 разных видах спорта. Сегодня будут разыграны комплекты медалей в трёх олимпийских видах спорта.

Европейские игры. Финалы. Воскресенье, 2 июля

Бадминтон: мужские и женские финалы, смешанный парный разряд

Бокс: женщины (до 50, 57, 75 кг), мужчины (до 57, 71, больше 92 кг)

Каноэ-слалом: женское и мужское каноэ

Соревнования проходят с 21 июня и закончатся 2 июля 2023 года. Во всех олимпийских видах спорта, проводимых на Европейских играх 2023 года, представится возможность для квалификации на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.