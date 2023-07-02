Европейские игры — 2023: результаты соревнований 2 июля

Сегодня, 2 июля, состоялся 12-й, заключительный соревновательный день Европейских игр, которые проходят в Кракове (Польша) и являются для спортсменов возможностью квалифицироваться на Олимпийские игры в Париже. В общей сложности медали разыгрывались в 29 разных видах спорта.

Европейские игры. Финалы. Воскресенье, 2 июля

Гребной слалом. Мужчины. Каноэ-одиночка

1. Райан Уэстли (Великобритания).

2. Микель Траве (Испания).

3. Вацлав Халупа (Чехия).

Гребной слалом. Женщины. Каноэ-одиночка

1. Элена Лилик (Германия).

2. Клаудия Зволинска (Польша).

3. Мэллори Франклин (Великобритания).

Гребной слалом. Мужчины. Байдарка-кросс

1. Ондрей Тунка (Чехия).

2. Феликс Ошмауц (Австрия).

3. Вит Приндис (Чехия).

Гребной слалом. Женщины. Байдарка-кросс

1. Виктория Ус (Украина).

2. Рикарда Функ (Германия).

3. Стефани Хорн (Италия).

Бадминтон. Смешанные пары

1. Нидерланды.

2. Франция.

3. Дания и Великобритания.

Бадминтон. Женщины. Одиночный разряд

1. Каролина Марин (Испания).

2. Миа Блихфельдт (Дания).

3. Кирсти Гилмор (Великобритания) и Дженджира Штадельман (Швейцария).

Бадминтон. Мужчины. Одиночный разряд

1. Виктор Аксельсен (Дания).

2. Кристо Попов (Франция).

3. Тома Жуниор Попов (Франция) и Миша Зильберман (Израиль).

Бокс. Женщины. 50 кг

1. Бусе Чакыроглу (Турция).

2. Вассила Льхадири (Франция).

3. Джордана Соррентино (Италия) и Лаура Фуэртес Фернандес (Испания).

Бокс. Женщины. 57 кг

1. Амина Зидани (Франция).

2. Светлана Станева (Болгария).

3. Микаэла Уолш (Ирландия) и Ирма Теста (Италия).

Бокс. Женщины. 75 кг

1. Иф О'Рурк (Ирландия).

2. Давина-Мира Мишель (Франция).

3. Ирина Шенбергер (Германия) и Эльзбета Войцик (Польша).

Бокс. Мужчины. 57 кг

1. Хавьер Ибаньес Диас (Болгария).

2. Хосе Килес Бротонс (Испания).

3. Василь Устуруа (Бельгия) и Махмуд Ибрахим (Швеция).

Бокс. Мужчины. 71 кг

1. Николай Тертерян (Дания).

2. Вахид Аббасов (Сербия).

3. Макан-Вье Траоре (Франция) и Тургулхан Эрдемир (Турция).

Бокс. Мужчины. Свыше 92 кг

1. Делишез Джастин Орайе (Великобритания).

2. Махаммад Абдуллаев (Азербайджан).

3. Йордан Алайн Эрнандес Морехон (Болгария) и Нелви Раман Тиафак (Германия).

Соревнования проходят с 21 июня и закончатся сегодня, 2 июля 2023 года.