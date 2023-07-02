Европейские игры — 2023: результаты соревнований 2 июля

Сегодня, 2 июля, состоялся 12-й, заключительный соревновательный день Европейских игр, которые проходят в Кракове (Польша) и являются для спортсменов возможностью квалифицироваться на Олимпийские игры в Париже. В общей сложности медали разыгрывались в 29 разных видах спорта.
Европейские игры. Финалы. Воскресенье, 2 июля
Гребной слалом. Мужчины. Каноэ-одиночка
1. Райан Уэстли (Великобритания).
2. Микель Траве (Испания).
3. Вацлав Халупа (Чехия).
Гребной слалом. Женщины. Каноэ-одиночка
1. Элена Лилик (Германия).
2. Клаудия Зволинска (Польша).
3. Мэллори Франклин (Великобритания).
Гребной слалом. Мужчины. Байдарка-кросс
1. Ондрей Тунка (Чехия).
2. Феликс Ошмауц (Австрия).
3. Вит Приндис (Чехия).
Гребной слалом. Женщины. Байдарка-кросс
1. Виктория Ус (Украина).
2. Рикарда Функ (Германия).
3. Стефани Хорн (Италия).
Бадминтон. Смешанные пары
1. Нидерланды.
2. Франция.
3. Дания и Великобритания.
Бадминтон. Женщины. Одиночный разряд
1. Каролина Марин (Испания).
2. Миа Блихфельдт (Дания).
3. Кирсти Гилмор (Великобритания) и Дженджира Штадельман (Швейцария).
Бадминтон. Мужчины. Одиночный разряд
1. Виктор Аксельсен (Дания).
2. Кристо Попов (Франция).
3. Тома Жуниор Попов (Франция) и Миша Зильберман (Израиль).
Бокс. Женщины. 50 кг
1. Бусе Чакыроглу (Турция).
2. Вассила Льхадири (Франция).
3. Джордана Соррентино (Италия) и Лаура Фуэртес Фернандес (Испания).
Бокс. Женщины. 57 кг
1. Амина Зидани (Франция).
2. Светлана Станева (Болгария).
3. Микаэла Уолш (Ирландия) и Ирма Теста (Италия).
Бокс. Женщины. 75 кг
1. Иф О'Рурк (Ирландия).
2. Давина-Мира Мишель (Франция).
3. Ирина Шенбергер (Германия) и Эльзбета Войцик (Польша).
Бокс. Мужчины. 57 кг
1. Хавьер Ибаньес Диас (Болгария).
2. Хосе Килес Бротонс (Испания).
3. Василь Устуруа (Бельгия) и Махмуд Ибрахим (Швеция).
Бокс. Мужчины. 71 кг
1. Николай Тертерян (Дания).
2. Вахид Аббасов (Сербия).
3. Макан-Вье Траоре (Франция) и Тургулхан Эрдемир (Турция).
Бокс. Мужчины. Свыше 92 кг
1. Делишез Джастин Орайе (Великобритания).
2. Махаммад Абдуллаев (Азербайджан).
3. Йордан Алайн Эрнандес Морехон (Болгария) и Нелви Раман Тиафак (Германия).
Соревнования проходят с 21 июня и закончатся сегодня, 2 июля 2023 года.
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