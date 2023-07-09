Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Армянская каратистка ударила соперницу из Азербайджана в лицо после поражения

Армянская каратистка ударила соперницу из Азербайджана в лицо после поражения
Аудио-версия:
Комментарии

Женский финал международного турнира по каратэ Batumi Open, который проходил в Грузии, был ознаменован скандалом.

За золото соревнований боролись представительница Азербайджана Алика Семихова и каратистка из Армении, имя которой не разглашается. Семихова одержала победу со счётом 2:0. После чего судья подвёл спортсменок для традиционного рукопожатия, Семихова протянула руки, в то время как армянка нанесла ей удар по лицу.

Судья сразу отреагировал на инцидент и дисквалифицировал представительницу Армении, она лишилась серебряной медали.

«В основное время я выиграла 2:0 у представительницы Армении. Несмотря на её неадекватные действия, я продемонстрировала свою культуру как азербайджанская женщина и спортсменка. Мы — победившая страна и нация. Горжусь тем, что я азербайджанка», — прокомментировала инцидент Семихова в эфире Баку.ТВ.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023