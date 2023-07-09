Армянская каратистка ударила соперницу из Азербайджана в лицо после поражения

Женский финал международного турнира по каратэ Batumi Open, который проходил в Грузии, был ознаменован скандалом.

За золото соревнований боролись представительница Азербайджана Алика Семихова и каратистка из Армении, имя которой не разглашается. Семихова одержала победу со счётом 2:0. После чего судья подвёл спортсменок для традиционного рукопожатия, Семихова протянула руки, в то время как армянка нанесла ей удар по лицу.

Судья сразу отреагировал на инцидент и дисквалифицировал представительницу Армении, она лишилась серебряной медали.

«В основное время я выиграла 2:0 у представительницы Армении. Несмотря на её неадекватные действия, я продемонстрировала свою культуру как азербайджанская женщина и спортсменка. Мы — победившая страна и нация. Горжусь тем, что я азербайджанка», — прокомментировала инцидент Семихова в эфире Баку.ТВ.