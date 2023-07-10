Скандально известный спортивный врач получил несколько ножевых ранений в тюрьме

Скандально известный спортивный врач Ларри Нассар, который был осуждён за сексуальное насилие над американскими гимнастками, получил несколько ножевых ранений во время ссоры с другим заключённым в федеральной тюрьме во Флориде, сообщает Associated Press.
Нападение произошло в воскресенье, 9 июля, Нассару нанесли ножевые ранения в спину и в грудь. В понедельник состояние бывшего врача оценивалось как стабильное. Также сообщается, что дежурные офицеры не смогли оперативно отреагировать на происшедшее, так как из-за нехватки персонала в тюрьмах работали сверхурочно.
Нассар — бывший врач сборной США по гимнастике. Скандал с сексуальным насилием несовершеннолетних, связанный с его именем, начался в 2015 году. Врач был обвинён в нападении по меньшей мере на 250 молодых женщин и девочек начиная с 1992 года. Также он признался в хранении детской порнографии. Разными судами Нассар был приговорён к 60, 175 и 125 годам тюрьмы.
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