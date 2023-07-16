«Крылья» забили команде Глушакова, нарушив фэйр-плей, и демонстративно бросили играть

Сегодня, 16 июля, команда по пляжному футболу «Строгино», за которую выступает футболист Денис Глушаков, потерпела поражение в матче с командой «Крылья Советов» в чемпионате России. Игра завершилась со счётом 6:6 (4:5 по пенальти). При этом по ходу матча «Крылья» забили команде Глушакова с нарушением фэйр-плей, а затем демонстративно бросили играть, отдав «Строгино» инициативу.

Это произошло при счёте 5:5. Вратарь «Строгино» увидел, что игрок его команды лежит на поле, вследствие чего принял решение выбить мяч в аут. Однако «Крылья Советов» воспользовались ситуацией, быстро введя мяч в игру и забив гол, хотя обычно в такие моменты команды прекращают атаку. Затем игроки «Крыльев» демонстративно разошлись и перестали бороться за мяч, позволив «Строгино» сравнять счёт и перевести игру в серию пенальти — до конца матча в этот момент оставалось всего две минуты.