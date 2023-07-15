«Строгино» с Глушаковым в составе одержало волевую победу над «Локомотивом»

«Строгино» одержало волевую победу над «Локомотивом» в матче 14-го тура чемпионата России по пляжному футболу. По ходу встречи подопечные Алексея Савченко проигрывали сопернику 1:5, а в итоге оказались сильнее – 6:5. Победный гол на счету белоруса Павла Стаскевича, оформившего дубль в матче.

Также два мяча за «Строгино» забил Дмитрий Фролов, по разу отличились Илья Нижельский и Олег Византий. У «Локомотива» двумя мячами отметились Фёдор Земсков и Брендо. Ещё один мяч на счету Артёма Волошина.

Первую победу в пляжном футболе одержал игрок «Строгино» Денис Глушаков.

«Строгино» с 15 очками в 12 матчах занимает шестое место в турнирной таблице. «Локомотив» с 25 очками третий.

Пляжный футбол. Чемпионат России. Пятый этап, Москва

14-й тур

«Строгино» (Москва) – «Локомотив» (Москва) – 6:5 (1:3, 3:2, 2:0).

Голы: Стаскевич, 3, 31, Нижельский, 21, Византий, 22, Фролов, 24, 30 — Волошин, 1, Земсков, 4, 9, Брендо, 13, 20.