Глушаков со «Строгино» потерпел второе поражение в трёх матчах

«Крылья Советов» из Самары вырвали победу у московского клуба «Строгино» в серии пенальти в рамках 15-го тура чемпионата России – 2023 по пляжному футболу, который проходит в Москве.
Самарская команда начала стартовый период с пропущенных трёх мячей (0:3). Голы в ворота «Крыльев Советов» на свой счёт записали Дмитрий Фролов (дважды) и Иван Авдеев, забившие со штрафных. Футболисты из Самары включились в игру на девятой минуте, когда ворота москвичей поразил Лукас. Во втором периоде Егор Епурь из «Строгино» дважды забил в ворота соперников со штрафного, а Бетиньо ответил одним голом москвичам. Таким образом, перед решающим периодом счёт матча был 5:2 в пользу «Строгино». В третьей двенадцатиминутке со счётом 4:1 сильнее оказались пляжники «Крыльев Советов», переведя матч в серию пенальти, в которой победу со счётом 5:4 одержала команда из Самары.
Пляжный футбол. Чемпионат России. Пятый этап, Москва, 15-й тур
«Строгино» (Москва) – «Крылья Советов» (Самара) – 6:6 (4:5 пен).
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