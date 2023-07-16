Глушаков: тренировки на песке могут помочь в классическом футболе — ограничусь этим этапом

Новичок «Строгино» Денис Глушаков прокомментировал результат матча 15-го тура с «Крыльями Советов» (6:6, 4:5 пен.) в рамках OLIMPBET Чемпионата России 2023, а также поделился эмоциями от игры на песке.

«Хорошая атмосфера, много болельщиков. Жаль, конечно, что мы не выиграли. Матч получился похожим на вчерашний, тоже не обошлось без камбэка. Но настроение вчера было получше, потому что удалось победить. Считаю, что для болельщиков игра была шикарная. Обилие голов, непредсказуемый ход встречи. Я впервые столкнулся с чем-то подобным.

Покрытие для меня пока не совсем привычное, всё-таки есть большая разница между большим и пляжным футболом. Здесь свои правила, какие-то свои движения. Пляжный футбол более непредсказуемый. Но в первую очередь это футбол, и это самое главное. Что легче — два [тайма] по сорок пять или три по двенадцать? Честно говоря, в первые дни в пляжном футболе нагрузка была очень тяжёлая, но потом я более-менее привык. Так что большой футбол, наверное, потяжелее. Если набрать нужные физические кондиции, то тренировки на песке могут помочь и в классическом футболе. В пляжке, скорее всего, ограничусь этим этапом. Может быть, буду приезжать сюда тренироваться. Ноги укрепились, связки укрепились — теперь можно возвращаться обратно на газон.

Организация турнира шикарная. Правда с погодой немного не повезло, это немного отпугнуло болельщиков. Если бы арена была заполнена каждый день, было бы совсем идеально. Хорошо, что в заключительный день этапа выглянуло солнце. Атмосфера, трибуны — всё здорово. Я получил огромное удовольствие», — приводит слова футболиста BSRussia.