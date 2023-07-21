«Это просто недопустимая вещь». Непомнящий — о словах главы ФШР об «обезьяне с гранатой»

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал слова президента Федерации шахмат России Андрея Филатова, который ранее сравнил его с обезьяной с гранатой.

«Я ходил вечером гулять, смотрел в телефоне новости спорта. Кажется, тогда как раз Лига чемпионов возобновилась. Первой новостью сверху, которую просто невозможно не увидеть, был комментарий Филатова. Мягко говоря, тут можно просто пожать плечами. А что касается ответа команды… Не мне судить, непосредственного отношения я к этому не имею. Я бы, наверное, не стал никак реагировать, но, с другой стороны, отсутствие реакции – тоже реакция. Меня спрашивали об этом на пресс-конференции, но давать какие-то пространные комментарии об этом, когда нужны силы на матч, было не время.

Руководитель федерации просто немного некорректно выразился? Считаю, что это было не немного. Скажем так, есть разные наречия меры и степени. Обидно мне не было. Это просто недопустимая вещь, на мой взгляд, если говорить о взрослых людях. В целом, в интернете много кто много чего пишет. Если на каждое обижаться, времени ни на что другое не хватит. Но в тот момент заявление Филатова вызвало некоторое недоумение. У нас сложные отношения? Думаю, что отношения стабильные. Я последний раз общался с ним в октябре или ноябре. Не уверен, что мы друг по другу скучаем», — сказал Непомнящий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Татьяне Постниковой.