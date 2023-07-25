Пловец Минаков: не вижу выступления в нейтральном статусе и не уверен, что наши согласятся

Российский пловец Андрей Минаков высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Отстранение влияет на мотивацию, однозначно. Но для меня эта пауза — отличная возможность сфокусироваться на дипломе, поэтому это не особо заметно. А так, работаем как обычно. Но мне однозначно греет душу тот факт, что наши ребята адаптируются и сохраняют веру даже в такие тяжёлые моменты. Отсутствие международных стартов не помешало ни Клименту Колесникову, ни Евгении Чикуновой поставить рекорды мира. Присутствует спортивная злость, что не поехали на чемпионат мира в Фукуоке. Так как тебя не пускают, хочется доказать, что ты достоин, и показать тут рекорды.

Есть ли надежда поехать на Олимпиаду в Париж? Как говорится, надежда умирает последней. Наша задача — готовиться, а там видно будет. Готовы ли вы выступать на Олимпиаде в нейтральном статусе? Всё будет зависеть от решения федерации. Сам не вижу выступления в нейтральном статусе и не уверен, что наши пойдут на это», — сказал Минаков в интервью «РИА Новости».