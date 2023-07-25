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Пловцы из Великобритании, США, Австралии и Литвы выиграли золотые медали ЧМ

В Фукуоке продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. Сегодня, 25 июля, проходили соревнования по плаванию.

В мужском заплыве на 200 метров вольным стилем победил Мэттью Ричардс из Великобритании. Вторым стал его соотечественник Том Дин, а третьим — Хван Сун Ву из Южной Кореи.

В женском заплыве на 1500 метров вольным стилем победила американка Кэти Ледеки, серебряную медаль выиграла итальянка Симона Квадарелла, а бронзовую — китаянка Бинцзе Ли.

Женскую 100-метровку выиграла Кейли Маккеоун из Австралии. Второе место заняла Реган Смит из США, а третье — её соотечественница Кэтрин Беркофф. У мужчин в этой дисциплине золотую медаль выиграл Райан Мёрфи (США), серебряную — Томас Чеккон (Италия), а бронзовую — Хантер Армстронг (США).

Завершал соревновательный день женский заплыв на 100 метров брассом. Первое место у Руты Мейлютите (Литва), второе — у Татьяны Шёнмакер (ЮАР), третье — у Лидии Якоби (США).