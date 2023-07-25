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Определились все полуфиналисты турнира по водному поло на ЧМ по водным видам спорта

Определились все полуфиналисты турнира по водному поло на ЧМ по водным видам спорта
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В Фукуоке продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. Сегодня, 25 июля, проходили матчи четвертьфинала мужского турнира по водному поло.

В первом матче игрового дня Греция обыграла Черногорию со счётом 10:9. Следующими играли Италия и Сербия. Основное время матча завершилось со счётом 14:14, а в серии пенальти сильнее оказались сербы — 4:3. Позже Венгрия победила США — 13:12, а Испания обыграла Францию — 7:6. В полуфинале чемпионата мира греки сыграют с сербами, а венгры — с испанцами.

В матче за 15-е место Китай обыграл Южную Африку — 16:8, в матче за 13-е место Аргентина победила Казахстан — 11:7. В игре за 11-е место встретятся Канада и Япония, а за девятое место поборются Хорватия и Австралия.

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