Чемпионат мира по водным видам спорта: результаты соревнований 25 июля

Во вторник, 25 июля, на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Фукуоке (Япония), продолжили борьбу за медали пловцы. Было разыграно пять комплектов наград.

Результаты соревнований чемпионата мира по водным видам спорта 25 июля



Плавание. Мужчины. Вольный стиль. 200 метров

1. Мэттью Ричардс (Великобритания) – 1.44,30.

2. Том Дин (Великобритания) – 1.44,32.

3. Хван Сун Ву (Южная Корея) – 1.44,42…

Женщины. Вольный стиль. 1500 метров

1. Кэти Ледеки (США) – 15.26,27.

2. Симона Квадарелла (Италия) – 15.43,31.

3. Бинцзе Ли (Китай) – 15.45,71.

Женщины. Спина. 100 метров

1. Кейли Маккеоун (Австралия) – 57,53.

2. Реган Смит (США) – 57,78.

3. Кэтрин Беркофф (США) – 58,25.

Мужчины. Спина. 100 метров

1. Райан Мёрфи (США) – 52,22.

2. Томас Чеккон (Италия) – 52,27.

3. Хантер Армстронг (США) – 52,58.

Женщины. Брасс. 100 метров

1. Рута Мейлютите (Литва) – 1.04,62.

2. Татьяна Шёнмакер (ЮАР) – 1.05,84.

3. Лидия Якоби (США) – 1.05,94.

Также определились полуфинальные пары в соревнованиях по водному поло среди мужских команд. За выход в финал чемпионата мира греки сыграют с сербами, а венгры — с испанцами.

20-й чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Фукуоке (Япония) с 14 по 30 июля. В рамках соревнований разыгрываются медали в плавании, синхронном плавании, прыжках в воду, плавании на открытой воде, водном поло и хайдайвинге.