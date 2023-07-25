«Готов возобновить карьеру». Усэйн Болт — о зарплате, которую предлагают Килиану Мбаппе

Восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира ямайский легкоатлет Усэйн Болт, который специализировался в беге на короткие дистанции, заявил о готовности вернуться в спорт ради зарплаты, которую предлагает всего за один год французскому футболисту Килиану Мбаппе «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.
«Я готов возобновить карьеру ради этой годовой зарплаты в размере $ 776 млн», — написал Болт в социальных сетях.
Болт завершил карьеру после чемпионата мира – 2017. Мбаппе официально отказался продлевать контракт с «ПСЖ», за который выступал с 2018 года, из-за чего в итоге был выведен из состава команды. Уже через год Килиан может стать свободным агентом и покинуть стан парижан бесплатно. «Аль-Хиляль» готов предложить «ПСЖ» € 300 млн, а самому Мбаппе — € 700 млн.
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