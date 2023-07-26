Климент Колесников на Кубке России проплыл 100 м на спине быстрее, чем победитель ЧМ-2023

Двукратный призёр Олимпиады-2020, российский пловец Климент Колесников одержал впечатляющую победу в финале Кубка России – 2023 на дистанции 100 м на спине. Он проплыл стометровку быстрее, чем четырёхкратный олимпийский чемпион Райан Мёрфи, выигравший на этой дистанции на текущем чемпионате мира, который проходит в Фукуоке (Япония).
Колесников в Казани преодолел дистанцию за 51,82 секунды, в то время как Мёрфи — за 52,22. Таким образом, Климент не только показал лучший результат в данной дисциплине в мире, но ещё и установил рекорд России.
Также нельзя не отметить, что согласно регламенту соревнований за свой результат Колесников получит дополнительные призовые в размере 1 млн рублей. Всероссийская федерация плавания выплачивает их победителям Кубка России в случае, если спортсмен проплыл быстрее победителя ЧМ.
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