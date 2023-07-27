Чемпионат мира по водным видам спорта: результаты соревнований 26 июля

В среду, 26 июля, на чемпионате мира — 2023 по водным видам спорта, который проходит в Фукуоке (Япония), продолжили борьбу за медали пловцы. Было разыграно пять комплектов наград.
Результаты соревнований чемпионата мира по водным видам спорта 26 июля
Плавание. Мужчины. Вольный стиль, 800 м
1. Ахмед Аюб Хафнауи (Тунис) – 7.37,00.
2. Сэмюэл Шорт (Австралия) – отставание 0,76 секунды.
3. Роберт Финке (США) + 1,67.
Плавание. Женщины. Вольный стиль, 200 м
1. Молли О'Кэллахан (Австралия) – 1.52,8.
2. Ариарне Титмус (Австралия) – отставание 0,16 секунды.
3. Саммер Макинтош (Канада) + 0,8.
Плавание. Мужчины. Баттерфляй, 200 м
1. Леон Маршан (Франция) – 1.52,43.2.
2. Кшиштоф Хмелевский (Польша) – отставание 1,19 секунды.
3. Томору Хонда (Япония) + 1,23.
Плавание. Мужчины. Брасс, 50 м
1. Хайян Цинь (Китай) – 26,29.
2. Ник Финк (США) – отставание 0,3 секунды.
3. Цзяцзюнь Сунь (Китай) + 0,5.
Плавание. Эстафета, микст. Комплекс, 4x100
1. Китай – 3.38,57.
2. Австралия – отставание 0,46 секунды.
3. США + 1,62.
Также 26 июля определились финалисты женского турнира по водному поло. Золото разыграют Нидерланды и Испания.
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