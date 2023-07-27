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Чемпионат мира по водным видам спорта: результаты соревнований 26 июля

В среду, 26 июля, на чемпионате мира — 2023 по водным видам спорта, который проходит в Фукуоке (Япония), продолжили борьбу за медали пловцы. Было разыграно пять комплектов наград.

Результаты соревнований чемпионата мира по водным видам спорта 26 июля

Плавание. Мужчины. Вольный стиль, 800 м

1. Ахмед Аюб Хафнауи (Тунис) – 7.37,00.

2. Сэмюэл Шорт (Австралия) – отставание 0,76 секунды.

3. Роберт Финке (США) + 1,67.

Плавание. Женщины. Вольный стиль, 200 м

1. Молли О'Кэллахан (Австралия) – 1.52,8.

2. Ариарне Титмус (Австралия) – отставание 0,16 секунды.

3. Саммер Макинтош (Канада) + 0,8.

Плавание. Мужчины. Баттерфляй, 200 м

1. Леон Маршан (Франция) – 1.52,43.2.

2. Кшиштоф Хмелевский (Польша) – отставание 1,19 секунды.

3. Томору Хонда (Япония) + 1,23.

Плавание. Мужчины. Брасс, 50 м

1. Хайян Цинь (Китай) – 26,29.

2. Ник Финк (США) – отставание 0,3 секунды.

3. Цзяцзюнь Сунь (Китай) + 0,5.

Плавание. Эстафета, микст. Комплекс, 4x100

1. Китай – 3.38,57.

2. Австралия – отставание 0,46 секунды.

3. США + 1,62.

Также 26 июля определились финалисты женского турнира по водному поло. Золото разыграют Нидерланды и Испания.