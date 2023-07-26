Климент Колесников в финале Кубка России проплыл быстрее, чем новоявленный чемпион мира из США. Медаль не жмёт, Райан?

Российского пловца лишили триумфа на чемпионате мира. Но он поставил соперников на место!

Давайте признаемся себе честно, в России не так уж много спортсменов, которые могли бы выносить на мировом уровне всех соперников, если бы с них можно было прямо сейчас снять санкции, введённые весной 2022-го.

Но один из них – это определённо пловец Климент Колесников.

Двукратный призёр Олимпиады в Токио, мировой рекордсмен – ему сейчас всего 23 года, и на чемпионате мира в Фукуоке он, вне всяких сомнений, был бы одним из главных героев. Но история складывается так, что все его зарубежные соперники в Японии, а он сам – в финале Кубка России.

И, пожалуй, ему должно быть от этого очень обидно.

Финальный заплыв чемпионата мира на 100 метров на спине выиграл американец Райан Мёрфи, показавший результат 52,22. Если бы Климент принимал участие в этом заплыве, то, скорее всего, забрал бы золото сам.

Результаты финала в заплыве на 100 метров на спине: Чемпионат мира по водным видам спорта: результаты соревнований 25 июля

Почему? Да потом, что буквально через сутки россиянин в Казани проплыл ту же стометровку на спине с роскошным результатом 51,82. Для сравнения – мировой рекорд в этой дисциплине сейчас составляет 51,60 секунды.

«Ожиданий по рекорду России не было, настраивался проплыть по максимуму возможностей. Было тяжело представить в голове про то, чтобы выплыть из 52 секунд. Теперь я один из немногих, кому это удалось сделать», – сказал Колесников в эфире «Матч ТВ» после своего финального заплыва.

Конечно, рассуждения о золоте чемпионата мира гипотетические. На чемпионате мира другой уровень накала и эмоций, там любая мелочь может выбить из колеи и повлиять на результат. Да и тот же Мёрфи, может быть, упирался бы сильнее, если бы по соседней дорожке мчал Климент.

Но всё это не отменяет того факта, что россиянин пребывает в сумасшедшей форме, и не пускать его на главный турнир года – сродни преступлению.

Остаётся только радоваться за нашего потрясающего парня и болеть за него, чтобы он и дальше ставил иностранных соперников на место, пусть и заочно.

Да, Мёрфи – чемпион мира, медаль у него никто не отберёт. Но пусть он не сможет спать спокойно, зная, что где-то есть русский, который быстрее.

Впрочем, совсем уж грустить Колесникову не придётся. А всё благодаря оригинальной задумке Всероссийской федерации плавания. Нашим спортсменам будут выплачивать по миллиону рублей, если они на Кубке России покажут результат лучше, чем победители ЧМ-2023 в той же дисциплине.

Климент стал первым обладателем призового миллиона.

«Миллион? Это не мотивация, а приятный бонус», – заключил Климент.

Как же хочется, чтобы этот бонус был не последним!