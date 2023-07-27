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Министр спорта России Матыцин: будем стараться, чтобы попасть на ОИ-2024 под своим флагом

Министр спорта России Матыцин: будем стараться, чтобы попасть на ОИ-2024 под своим флагом
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Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин сообщил, что у российских спортсменов ещё есть шанс попасть на предстоящие Олимпийские игры.

«Олимпиада для нас — не всё. Это одно из главных международных событий. Будем надеяться, что поучаствуем. Будем стараться, чтобы это произошло. Под российским флагом? А у нас другого нет. У нас один флаг», — сказал Матыцин в видео, опубликованном в телеграм-канале SHOT.

Напомним, российские спортсмены отстранены от большинства международных соревнований из-за ситуации на Украине. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил ряд условий, при соблюдении которых россияне смогут вернуться на международную арену в нейтральном статусе. В оргкомитете Олимпийских игр 2024 года заявили, что решение о возможном допуске будет принято не ранее сентября 2023 года.

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